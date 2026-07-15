  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Almanya’da Askeri Seferberliğe Gençlerden Fren: Vicdani Ret Başvuruları Rekor Kırıyor

15 Temmuz 2026 - 18:17
News ID: 1840681
Almanya’da Askeri Seferberliğe Gençlerden Fren: Vicdani Ret Başvuruları Rekor Kırıyor

Berlin yönetiminin “Dönüm Noktası” (Zeitenwende) politikası kapsamında hız verdiği yeniden silahlanma süreci, 2026 itibarıyla toplumsal bir dirençle karşılaşıyor. Askeri hizmetten muafiyet talep eden gençlerin sayısındaki sert artış, hükümetin savunma stratejisi ile genç nüfusun beklentileri arasındaki makası gözler önüne serdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya’nın savunma bütçesini rekor düzeyde artırması ve ordunun (Bundeswehr) operasyonel kapasitesini güçlendirme hamleleri, ülkede “askeri hizmet” tartışmalarını yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Özellikle Avrupa’daki güvenlik mimarisinin gerilimlerle yeniden şekillendiği bu dönemde, genç Alman vatandaşları arasında orduya katılım yerine “vicdani ret” yolunun tercih edilmesi, savunma planlamasında beklenmedik bir engel oluşturuyor.

Resmi veriler, 2026 yılı itibarıyla askeri hizmetten muafiyet başvurusunda bulunanların sayısında dikkate değer bir ivmelenme olduğunu doğruluyor. Sosyolojik araştırmalar, bu eğilimin sadece geleneksel bir pasifist refleks olmadığını, aynı zamanda bölgedeki güvenlik risklerinin çatışmaya dönüşme korkusunun genç kuşaklarda yarattığı güvensizliğin bir yansıması olduğunu ortaya koyuyor. Gençler, “silahlanma yarışı” olarak tanımladıkları sürece dahil olmak yerine, bireysel haklarını kullanarak orduyla aralarına mesafe koymayı tercih ediyor.

İnsan Kaynağı Krizi Kapıda

Berlin’deki siyasi çevreler, bu artışın orduya personel alım hedeflerini ciddi ölçüde riske atabileceğinden endişeli. Özellikle “zorunlu askerlik” tartışmalarının ara ara gündeme geldiği ancak gönüllülük esasına dayalı modelin korunduğu bu konjonktürde, mevcut sistem gençleri ikna etmekte zorlanıyor.

Hükümet, savunma kapasitesini artırmak için teknolojik yatırımlara ve modernizasyon projelerine yönelse de, insan kaynağı noktasındaki bu toplumsal direnç, stratejik planlamanın önündeki en büyük belirsizliklerden biri olarak masada duruyor. Savunma Bakanlığı kaynakları, mevcut durumun devam etmesi halinde, operasyonel hedefler ile personel ihtiyacı arasındaki dengesizliğin 2026 yılı sonunda çok daha belirgin hale geleceği uyarısında bulunuyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha