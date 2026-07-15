Almanya’da Askeri Seferberliğe Gençlerden Fren: Vicdani Ret Başvuruları Rekor Kırıyor

Resmi veriler, 2026 yılı itibarıyla askeri hizmetten muafiyet başvurusunda bulunanların sayısında dikkate değer bir ivmelenme olduğunu doğruluyor. Sosyolojik araştırmalar, bu eğilimin sadece geleneksel bir pasifist refleks olmadığını, aynı zamanda bölgedeki güvenlik risklerinin çatışmaya dönüşme korkusunun genç kuşaklarda yarattığı güvensizliğin bir yansıması olduğunu ortaya koyuyor. Gençler, “silahlanma yarışı” olarak tanımladıkları sürece dahil olmak yerine, bireysel haklarını kullanarak orduyla aralarına mesafe koymayı tercih ediyor.

İnsan Kaynağı Krizi Kapıda

Berlin’deki siyasi çevreler, bu artışın orduya personel alım hedeflerini ciddi ölçüde riske atabileceğinden endişeli. Özellikle “zorunlu askerlik” tartışmalarının ara ara gündeme geldiği ancak gönüllülük esasına dayalı modelin korunduğu bu konjonktürde, mevcut sistem gençleri ikna etmekte zorlanıyor.

Hükümet, savunma kapasitesini artırmak için teknolojik yatırımlara ve modernizasyon projelerine yönelse de, insan kaynağı noktasındaki bu toplumsal direnç, stratejik planlamanın önündeki en büyük belirsizliklerden biri olarak masada duruyor. Savunma Bakanlığı kaynakları, mevcut durumun devam etmesi halinde, operasyonel hedefler ile personel ihtiyacı arasındaki dengesizliğin 2026 yılı sonunda çok daha belirgin hale geleceği uyarısında bulunuyor.