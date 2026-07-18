İran'dan ABD'ye yeni misilleme: Kuveyt, Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki hedefler vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ordusu, 15. Sa'ekah (Yıldırım) Operasyonu kapsamında, Bahreyn'in güneyinde bulunan ABD ordusuna ait Şeyh İsa Hava Üssü ile bölgedeki birkaç stratejik köprüyü insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu.

Misillemelerde üste konuşlu uçak hangarları, park alanları ve yakıt depoları hedef alındı. İran ordusu, bu hamlenin küresel emperyalizmin son cinayetlerine bir yanıt ve güney bölgelerindeki şehitleri anma amacı taşıdığını belirtti. Şeyh İsa Hava Üssü, ABD'nin bölgesel operasyonlarında, özellikle İran'a yönelik faaliyetlerde kilit lojistik ve operasyonel merkez olarak kullanılıyor.

Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, 28 numaralı bildiriyle Nasr 2 Operasyonu'nun 19. dalgasında Kuveyt'in El-Ahmadi kentindeki ABD donanma filosu yakıt ikmal iskelesini ve Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde düşman savaş uçaklarının konuşlandığı bölgeyi vurduğunu duyurdu. Muhafızlar ayrıca Bahreyn'deki "Batleko" isimli ABD istihbarat veri merkezi ile Kuveyt'teki bir ABD sinyal ve iletişim merkezini de imha ettiğini açıkladı.

Saldırıların ardından bölgede hareketlilik yaşandı. El Cezire'nin haberine göre, Kuveyt'te üçüncü kez hava saldırısı sirenleri çalarken, Kuveyt ordusu saldırıları etkisiz hale getirdiğini iddia etti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı vatandaşları en yakın güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyarırken, Ürdün ordusu da kendisine yönelik füze saldırılarını püskürttüğünü öne sürdü.

Sabah saatlerinde Arap kaynaklar, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu komuta merkezinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve bu saldırının ABD'nin bölgedeki son terör faaliyetlerine misilleme olduğunu aktardı.