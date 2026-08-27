Jes Staley, Temsilciler Meclisi Oturumunda Jeffrey Epstein’le Gizli Bankacılık Bilgilerini Paylaştığını Kabul Etti

Staley’in açıklaması, Epstein ile yıllar boyunca devam eden yakın ilişkisinin yanı sıra, bankacılık sektöründeki konumunu da yeniden gündeme taşıdı. Eski yönetici, JPMorgan’da görev yaptığı dönemde Epstein’le hem kişisel hem de profesyonel temas kurmuştu. Kongre üyeleri, bu ilişkinin bankacılık gizliliği, müşteri bilgilerinin korunması ve kurum içi denetim mekanizmaları açısından doğurduğu sonuçları sorguladı.

Oturumda özellikle Epstein’in finansal işlemleriyle ilgili bilgilerin nasıl ele alındığı ve bankadaki yetkililerin şüpheli faaliyetlere ilişkin uyarıları ne ölçüde dikkate aldığı üzerinde duruldu. Temsilciler Meclisi üyeleri, Epstein’in uzun süre bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesinde yöneticilerin ve kurumsal karar alma süreçlerinin rolünün açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Staley’in gizli bilgileri paylaştığını kabul etmesi, Epstein dosyasındaki finansal bağlantıların yalnızca hesap hareketleriyle sınırlı olmadığını gösteren önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Söz konusu itiraf, bankacılık sektöründe müşteri mahremiyeti ile yöneticilerin kişisel ilişkileri arasındaki sınırların nasıl korunması gerektiği konusunda da yeni sorular doğurdu.

Jeffrey Epstein, yıllar boyunca zengin ve etkili isimlerden oluşan geniş bir çevreyle ilişki kurmuş, finans ve siyaset dünyasındaki bağlantıları nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Hakkındaki cinsel suçlamalar ve reşit olmayan kız çocuklarının istismarına dayanan fuhuş ağı iddiaları, ölümünden sonra da kapsamlı soruşturmalara konu oldu.

JPMorgan ise geçmişte Epstein’le sürdürdüğü bankacılık ilişkileri nedeniyle ciddi eleştirilerle karşılaştı. Banka, Epstein’in hesaplarının ve finansal hareketlerinin yeterince denetlenmediği yönündeki iddialarla davalarda ve Kongre incelemelerinde gündeme geldi. Bankacılık kuruluşu hakkında açılan davalarda, kurum içindeki bazı yöneticilerin Epstein’le ilgili riskleri bildiği hâlde gerekli adımları atmadığı öne sürüldü.

Temsilciler Meclisi’ndeki inceleme, Epstein’in finansal ağının nasıl işlediği ve bu ağın hangi kurumlar tarafından kolaylaştırıldığı sorularına yanıt arıyor. Staley’in ifadesinin, soruşturmanın özellikle bankacılık bilgilerine erişim ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması boyutunda yeni belgelerin ve tanık ifadelerinin gündeme gelmesine yol açması bekleniyor.

Kongre soruşturmasının nihai raporunda, bankaların yüksek profilli müşterilerle ilişkilerinde uyguladığı denetim politikalarının yanı sıra, şüpheli faaliyetlerin bildirilmesine ilişkin yükümlülüklerin de ele alınması bekleniyor.