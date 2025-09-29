İran ve İsrail Arasında Kırmızı Alarm: 12 Günlük Çatışmanın Ardından Bölge Yeni Bir Krize Hazırlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseliyor. Geçtiğimiz 12 gün önce patlak veren çatışmaların izleri tazeyken, bölgedeki iki büyük oyuncu İran ve İsrail, adeta savaşa hazırlık içinde. İsrail merkezli İsrael Hayom gazetesinin haberinde, iki tarafın askeri güçlerini yoğun şekilde artırdığı belirtilirken, diplomasinin bu kriz karşısında kilitlendiği vurgulanıyor.

Derinleşen siyasi çıkmaz, bölgenin barış umutlarını gölge altında bırakırken, diplomatların arka planda yürüttüğü görüşmelerden bugüne herhangi bir sonuç çıkmadığına işaret ediyor. Her iki taraf da kırılgan ateşi söndürmek yerine, askeri kapasitesini maksimize ederek karşı tarafı caydırmayı amaçlıyor.

Ancak bu strateji, doğrudan yeni savaş kapılarını aralıyor. İran’ın bölgedeki etkisi ve İsrail’in sert karşı hamleleri, ortaya çıkabilecek küçük bir kıvılcımı hızla alevlendirebilir. Uzmanlar, mevcut gerilim ortamının, eski çatışmaların daha yıkıcı bir şekilde tekrar etmesine zemin hazırladığını ifade ediyor.

Diplomatik tıkanıklığın ardından oyuncuların askeri hazırlıklara hız vermesi, bölge halkı için karanlık bir geleceğin habercisi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği son krizden henüz çıkılamamışken, yeni bir çatışmanın kapıda olması, bu kez uluslararası aktörlerin aktif müdahalesini zorunlu kılıyor.

Özetle, İran-İsrail gerilimi had safhaya ulaştı. Sessiz kalan diplomasi sahnesi, gürleyen askerî hazırlıkların gölgesinde kalıyor; bölge, tarihinin en kritik virajlarından birini daha yaşamaya hazırlanıyor. Bu durum, direniş yanlısı gözlemciler için İsrail’in askeri baskılarının büyüdüğünü, ancak İran ve Filistin direniş cephesinin daha organize ve kararlı adımlar atmaya başladığını işaret ediyor.