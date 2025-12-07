Küba Yetkililerinden Sürpriz Temas: Washington'la Maduro Olmadan Gelecek Konuşuldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Reuters haber ajansına konuşan üst düzey kaynakların verdiği bilgiye göre, Küba yönetimi, Venezuela'nın mevcut lideri Nicolas Maduro'nun yer almadığı alternatif hükümet senaryolarını Washington tarafıyla görüşmeye başladı. Bu temaslar, Caracas yönetiminin dışındaki seçenekler üzerinde ilk kez somut adımların atıldığını gösteriyor.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Küba’nın bu girişimi, ABD ile Venezuela arasındaki uzun yıllardır devam eden gerilimin diploması ve geleceğe dair stratejik planlamalar çerçevesinde şekilleniyor. Özellikle Maduro rejimine karşı muhalefet ve uluslararası aktörler nezdinde artan baskı, bu tür görüşmelerin yapılmasını tetikledi.

Küba yetkililerinin bu hamlesi, Venezuela’daki politik krizden çıkış arayışlarının ve daha büyük bölgesel güç mücadelesinin yansımasıdır. Analistler, bu tür hazır senaryoların, mevcut statükonun değişebileceğine dair işaretler içerdiğini belirtiyor. Ancak kesin bir kararın veya somut bir değişiklik sürecinin henüz başlamadığı da vurgulanıyor. Bu temaslar, hem bölgesel hem de küresel siyaset açısından kritik önem taşımaya devam ediyor.