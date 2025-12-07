  1. Ana Sayfa
Lübnan Caferi Başmüftüsü Kabalan’dan Kritik Uyarı: İç Kriz Dış Tehditten Daha Tehlikeli

7 Aralık 2025 - 16:49
Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, ülkenin tarihindeki en derin iç krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, dış tehditlerin geride kaldığını ve kapsamlı bir ulusal birlik çağrısı yaptığını açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken, dışarıdan gelen tehditlerin artık eskisi kadar belirleyici olmadığını ifade etti. Kabalan, asıl tehlikenin tarih boyunca görülmemiş düzeydeki iç krizlerden kaynaklandığını söyledi.

Kabalan yaptığı konuşmada, Lübnan’ın parçalanma ve iç çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu, ancak tüm kesimlerin ortak iradeyle hareket ederek ulusal birliğin sağlanabileceğini belirtti. “İç huzurumuzu sağlayamadığımız sürece dış tehditlere karşı durmak mümkün olmayacaktır” diyerek, siyasi ve toplumsal tüm aktörlere birlik çağrısında bulundu.

Başmüftü Kabalan’ın sözleri, ülkede yükselen gerilimlerin ve sosyal çalkantıların yanı sıra siyasi tıkanıklıklara dair derin endişeleri yansıtıyor. Lübnan’daki bu kritik uyarı, bölgesel istikrar için de önemli sinyaller taşıyor ve toplumun her kesiminde yankı buldu.

Uzmanlar, Kabalan’ın açıklamasını hükümetten ve siyasi gruplardan daha yapıcı adımlar beklenmesi gerektiğine dikkat çeken önemli bir çağrı olarak yorumluyor. Ülkenin geleceği açısından bu tür iç meselelerin çözümü, direniş ve halk dayanışması açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

