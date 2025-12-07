Venezuela’da 5 Bin 600 Asker Göreve Başladı, ABD’nin Karayiplerdeki Baskısı Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Karayipler bölgesinde donanma gücünü artırması ve askeri varlığını pekiştirmesi, Venezuela’da karşı hamlelerle karşılık buldu. Son gelişmelerde, ülkede 5 bin 600 asker yemin ederek aktif göreve başladı. Bu, Venezuela’nın dış tehditlere karşı direncini ve askeri hazırlığını güçlendirme kararlılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Washington’un bölgedeki artan baskılarının ardından Caracas yönetimi, savunma kapasitesini artırmak için geniş kapsamlı bir asker seferberliği başlattı. Göreve başlayan askerler, ulusal birlik ve direnişin simgesi olarak görülürken, ülke içinde dayanışma ve direniş ruhunun yükseldiğine işaret ediyor.

Bu gelişme, Karayipler’deki güç dengelerini yeniden şekillendirirken, ABD’nin bölgede yayılmacı politikalarına karşı direnişin de kararlı şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlar, Venezuela’nın bu askeri hazırlığını hem bölgesel istikrar hem de direniş hareketleri açısından kritik bir adım olarak yorumluyor.

Direniş güçleri, bu tür adımların bölgedeki yabancı müdahalelere karşı halkların mücadelesini güçlendirdiğini sık sık vurguluyor. Venezuela’daki yeni asker kitlesi, sadece ülke sınırlarını korumakla kalmayıp direniş hareketlerinin moral kaynağı olma görevi de üstleniyor.