Batı Şeria'da genel grev ilan edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil’de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim.

Grevin, İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Kaynaklar, Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiğini aktardı.