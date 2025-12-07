  1. Ana Sayfa
Batı Şeria'da genel grev ilan edildi

7 Aralık 2025 - 17:13
İşgalci İsrail rejiminin, Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde, iki Filistinliyi şehit etmedinin ardından pazar sabahı kent genelinde grev başlatıldı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil’de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim.

Grevin, İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynaklar, Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiğini aktardı.

