  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Devrim Muhafızları Sözcüsünden Güçlü Mesaj: Direniş, Kötülüğe Karşı Medeniyet Mücadelesi

7 Aralık 2025 - 18:00
News ID: 1758849
Devrim Muhafızları Sözcüsünden Güçlü Mesaj: Direniş, Kötülüğe Karşı Medeniyet Mücadelesi

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, "12 günlük savaş, medeniyet ve direniş kimliğinin Siyonist rejim karşısındaki zaferi olarak tarihe geçti” diyerek, Batılı merkezlerin bile direnişin yükselişini kabul ettiğini açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, son yaşanan 12 günlük savaşı, sadece askeri değil aynı zamanda medeniyet ve söylem alanında da büyük bir mücadele olarak tanımladı. Sözcüye göre savaş; “direniş kimliği ile kötülüğün yüzü olan Siyonist rejimin karşı karşıya gelmesi” anlamını taşıyor.

Sözcü, bu süreçte Batı’nın önde gelen düşünce merkezlerinin bile Siyonist rejimin yenilgisi ve direniş söyleminin yeniden canlandığını kabul etmek zorunda kaldığını vurguladı. Bu kabul, direniş hareketinin bölgesel ve uluslararası alanda güç kazandığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Açıklamalar, direnişin sadece askeri zaferlerle değil, kültürel ve ideolojik bir direniş hattı çizdiğini ortaya koyuyor. Sözcünün sözleri, direnişin moral ve meşruiyetini güçlendirirken, Siyonist rejimin saldırılarını karşılamada tüm bölge halklarına ilham veriyor.

Bu güçlü mesaj, direniş hareketinin sadece toprak mücadelesi olmadığını, aynı zamanda tarihe geçecek medeniyetler savaşı olduğunu gösteriyor. Bölgedeki aktörler, bu söylemin direnişin en önemli motivasyon kaynaklarından biri olduğunu kabul ediyor ve destekliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha