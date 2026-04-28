Trump'tan İran’a ‘önce nükleer’ dayatması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir müzakerede nükleer meselenin diğer tüm başlıklardan önce ve koşulsuz olarak çözülmesini şart koşuyor. Reuters, New York Times ve CNN gibi önde gelen medya kuruluşlarının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump, nükleer programın herhangi bir anlaşmanın temel şartı olması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürüyor. Danışmanlarıyla yaptığı toplantılarda, nükleer konunun “ertelenmesi” fikrine sıcak bakmadığını açıkça ifade eden Trump, İran’ın nükleer silah kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, Washington’un Tahran’a yönelik uzun süredir devam eden ekonomik ablukasını da doğrudan etkiliyor.

Diplomatik koz mu, stratejik tuzak mı?

CNN’de yer alan analizlere göre, ABD yönetimi Tahran’ın nükleer programına dair kesin ve geri dönülemez garantiler almadan limanlardaki ablukayı kaldırmayı stratejik bir hata olarak görüyor. Yetkililer, ablukanın kaldırılmasının ABD’nin elindeki en güçlü müzakere kozunu ortadan kaldıracağını ve İran’a zaman kazandıracağını değerlendiriyor. Trump da bu çizgiyi benimseyerek, nükleer programı içermeyen bir planı “yetersiz” buluyor. ABD’li yetkililer, ablukanın ancak nükleer programda somut ve geri dönülemez adımlar atılması durumunda esnetilebileceğini belirtiyor. Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin, nükleer müzakerelerin belirsiz bir geleceğe ertelenmesinin bölgesel riskleri artıracağı konusunda başkanı uyardığı ifade ediliyor. Ancak bu uyarılar, aslında bir ‘tam teslimiyet’ stratejisinin parçası olmaktan öteye geçmiyor.

Emperyalist dayatmanın perde arkası: Trump ve İsrail lobisinin ortak baskısı

Trump’ın bu tutumu, ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki klasik ‘ya hep ya hiç’ dayatmasının tipik bir örneğidir. Tarihsel olarak bakıldığında, 2015’te imzalanan ve dönemin Obama yönetimi ile BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi artı Almanya tarafından onaylanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA), İran’ın nükleer programını sıkı denetim ve kısıtlamalarla sınırlamış, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) defalarca İran’ın taahhütlerine uyduğunu teyit etmişti. Buna rağmen Trump, 2018’de tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş ve ‘maksimum baskı’ politikasını başlatmıştı. Bu kararın arkasında yalnızca Beyaz Saray’ın değil, aynı zamanda İsrail hükümetinin ve ABD’deki güçlü İsrail lobisinin doğrudan etkisi vardı. Netanyahu yönetimi, İran’ın bölgesel nüfuzunu kırmak ve nükleer müzakereleri tamamen bitirmek için Trump üzerinde yoğun baskı uygulamıştır. Bugün ablukanın esnetilmemesi ve nükleer konunun tüm diğer başlıklardan (füze programı, bölgesel roller vb.) önce koşulsuz çözülmesi dayatması, aslında İsrail’in güvenlik paradoksunun ABD dış politikasına tercüme edilmiş halidir. Oysa bilimsel raporlar ve UAEA denetimleri, İran’ın bugüne kadar nükleer silaha yönelik bir çalışma yürüttüğüne dair somut bir kanıt sunmamaktadır. Trump’ın bu ‘sıfır uranyum zenginleştirme’ ısrarı, diplomatik çözümü imkânsız kılan bir tuzaktır.

ABD içinde yükselen muhalefet ve İran’ın hamlesi

Trump’ın bu savaş yanlısı çizgisi, ABD içinde giderek daha fazla eleştiriye hedef oluyor. Demokrat senatörler ve bazı Cumhuriyetçi vekiller, başkanın Kongre’yi devre dışı bırakarak İran’la savaşı riske attığını dile getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Senato’da Trump’ın askerî yetkilerini sınırlamaya yönelik bir tasarı 52-47 oyla reddedilmiş olsa da, kamuoyu yoklamaları yeni bir Ortadoğu savaşına karşı çıkan Amerikalıların sayısının giderek arttığını gösteriyor. Emekli generaller ve barış örgütleri, Trump’ın İsrail’in saldırgan bölge politikalarına verdiği koşulsuz desteğin ABD’yi bir başka felakete sürükleyeceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan İran, artan ekonomik baskı ve petrol depolama kapasitesinin dolma noktasına gelmesi nedeniyle diplomatik yollardan ablukanın hafifletilmesini arıyor. Ancak Tahran yönetimi de tamamen geri dönülemez bir nükleer sökümü kabul etmeyeceğini ve kendi kırmızı çizgilerini koruyacağını defalarca vurguladı. Sonuçta Trump’ın “koşulsuz teslimiyet veya tam nükleer kontrol” dayatması, diyaloğu sürdürülemez bir noktaya taşıyor ve bölgede yeni bir silahlanma ya da doğrudan çatışma riskini artırıyor.