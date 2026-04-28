Hürmüz Boğazı’ndan İlk LNG Sevkiyatı: ABD ve İsrail’den İran’a Karşı Stratejik Adım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı, enerji ticareti açısından kritik bir nokta olarak yeniden gündeme geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar sırasında bölgeden ilk kez sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı yapıldı. Bu gelişme, bölgede enerji güvenliği ve stratejik denge açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, sevkiyatın ABD tarafından sağlanan LNG’nin, güvenlik gerekçeleriyle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilmesinin bölgedeki enerji tedarik zincirini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, bu adımın İran’a karşı uygulanan baskının bir parçası olduğu ve enerji piyasalarında getirdiği istikrarın, müttefik ülkeler için kritik önemde olduğu ifade edildi.

Hürmüz Boğazı, dünya enerji taşımacılığında en önemli geçiş yollarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle, ABD ve İsrail’in LNG sevkiyatının, İran’ın nükleer programı ve bölgedeki askeri faaliyetleri konusundaki gerginliklerle birleştiğinde, uluslararası ilişkilerde ciddi yansımaları olabileceği öngörülüyor.

Enerji analistleri, bu tür sevkiyatların Orta Doğu’daki siyasi mücadelenin bir yansıması olduğunu ve gelecekte daha fazla enerji taşımacılığı ile diplomatik etkileşimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin, önümüzdeki günlerde ABD-İsrail ilişkileri ve İran ile olan müzakereleri derinden etkileyebileceği düşünülüyor.