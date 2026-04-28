Almanya’da Elbit Systems Eylemcileri Hakim Karşısında: Aktivistlere “Suç Örgütü” Suçlaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya’nın yargı gündemi, savunma sanayisine yönelik gerçekleştirilen radikal protestoların hukuki sınırlarını belirleyecek kritik bir davaya odaklandı. Filistin destekçisi beş aktivistin, İsrailli silah üreticisi Elbit Systems’in Almanya’daki yerleşkesine girerek gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle yargılanmalarına başlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların tesis içerisindeki teknik ekipmanlara ve binalara ciddi boyutta zarar verdiği belirtilirken, en dikkat çekici nokta suçlamaların kapsamı oldu. Aktivistler, yalnızca “mülke zarar vermekle” değil, aynı zamanda bu eylemleri planlı ve sistematik bir şekilde yürüten bir “suç örgütüne üye olmakla” da suçlanıyor. Almanya’da genellikle terör veya organize suç şebekelerine yönelik kullanılan bu suçlamanın aktivistlere yöneltilmesi, hukuk çevrelerinde ve insan hakları örgütlerinde geniş yankı uyandırdı.

Duruşmanın ilk gününde mahkeme önünde toplanan kalabalık bir grup, sanıklara destek vererek “protestonun suç olmadığını” savunan pankartlar açtı. Savunma avukatları ise müvekkillerinin eylemlerinin, Gazze’deki sivil can kayıplarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen birer sivil itaatsizlik örneği olduğunu ve “suç örgütü” nitelemesinin siyasi bir baskı aracı olarak kullanıldığını iddia etti.

Elbit Systems, dünya çapında insansız hava araçlarından hassas güdümlü mühimmatlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapması nedeniyle sık sık savaş karşıtı grupların hedefi oluyor. Almanya’daki bu davanın, gelecekteki benzer protestolar için emsal teşkil etmesi ve ifade özgürlüğü ile kamu düzeni arasındaki çizgiyi yeniden tartışmaya açması bekleniyor.