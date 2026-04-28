Wendy Sherman’dan İran Savaşı Eleştirisi: “Yanlış Hesaplama Küresel Krizi Derinleştiriyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin eski üst düzey müzakerecisi Wendy Sherman, İran ile süregelen savaş ve artan bölgesel gerginlikler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sherman, savaşın başlangıcında yapılan stratejik hesaplamaların ciddi hatalar içerdiğini ve bu hataların, mevcut krizin yalnızca Orta Doğu’yu değil, küresel güç dengelerini derinden sarsan bir boyuta taşıdığını ifade etti.

Bir düşünce kuruluşunun düzenlediği panelde konuşan Sherman, savaşın başlangıç aşamasında bölgenin siyasi ve ekonomik dinamiklerinin yeterince tartışılmadığını belirterek, “Yanlış hesaplamalar sadece bölgesel krizleri tetiklemedi, aynı zamanda NATO müttefikleri ile Rusya ve Çin arasında yeni gerilim alanları yarattı. Bu durum, diplomatik çözüm alanını daraltarak uluslararası sistemi doğrudan tehdit eden bir sürece dönüştü," dedi.

Sherman ayrıca İran’ın ağır yaptırımlara rağmen direnç gösterdiğini, bölgedeki müttefikleriyle hareket ederek çatışmayı genişletebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. “Unutulmamalıdır ki, İran bu krizden çıkmak için bölgede yeni ittifaklar kuruyor ve sahip olduğu enerji kartını küresel bir baskı unsuru olarak kullanıyor,” şeklinde konuştu.

Sherman’ın eleştirileri, Washington’daki politik çevrelerde geniş yankı uyandırırken, özellikle savaşın sürdürülebilirliği ve uzun vadeli etkileri konusunda yeni tartışmaları başlattı. Uzmanlar, Sherman’ın görüşlerinin ABD yönetimine önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Bu açıklamaların, savaşın diplomatik bir çözümle sonlandırılması yönündeki çağrıları güçlendirebileceği değerlendiriliyor.