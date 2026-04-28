Irak Siyasetinde Yeni Dönem: Ali El‑Zeydi İçin Başbakanlık Mutabakatı Sağlandı

28 Nisan 2026 - 17:50
News ID: 1807513
Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi, Pazartesi gecesi gerçekleştirdiği kritik toplantıda Ali El‑Zeydi’nin yeni başbakan olarak görevlendirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde haftalardır süren yoğun müzakereler, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Pazartesi gecesi yaptığı toplantıyla yeni bir aşamaya girdi. Blok içi farklılıkları gidermek için bir süredir kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler sonucunda, Ali El‑Zeydi’nin başbakanlık görevine getirilmesi konusunda tam mutabakat sağlandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, El‑Zeydi’nin “geniş tabanlı bir ulusal hükümet kurma kapasitesine sahip olduğu” vurgulandı. Koordinasyon Çerçevesi’ne yakın kaynaklar, El‑Zeydi’nin önceliklerinin ekonomik istikrar, güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi ve Bağdat ile bölgesel yönetimler arasında dengeli bir ilişki kurulması olacağını bildirdi.

El‑Zeydi’nin adaylığının, Irak parlamentosunda önümüzdeki günlerde yapılması beklenen oturumda oylanması planlanıyor. Parlamento içindeki bazı Sünni ve Kürt grupların, yeni hükümetin programını görmek şartıyla destek vermeye açık olduğu belirtiliyor.

Siyasi analistler, El‑Zeydi üzerinde sağlanan mutabakatın, son aylarda yaşanan siyasi tıkanıklığın aşılması için kritik bir adım olduğunu değerlendiriyor. Buna karşın, ekonomik baskılar, kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve güvenlik alanındaki kırılganlıklar, yeni hükümeti bekleyen önemli sınamalar olarak öne çıkıyor.

Irak’ta hükümet kurma sürecinin, El‑Zeydi’nin parlamentodan güvenoyu almasıyla birlikte hızla netleşmesi bekleniyor.

