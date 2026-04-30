BM: Lübnan'da açlık krizi başlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından açıklanan raporda, Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarıyla göç etmek zorunda kalarak "gıda güvensizliğine sürüklendiği" belirtildi.

Raporda, ülkede Nisan - Ağustos 2026 döneminde nüfusun dörtte biri olarak tahmin edilen yaklaşık 1 milyon 240 bin kişinin "kriz" aşaması olarak tanımlanan 3. seviyede akut gıda güvensizliği yaşayacağı öngörüsü paylaşıldı.

Lübnan'da 17 Nisan'da başlayan ateşkese rağmen İsrail'in ihlalleri ve işgali sürerken raporda, mevcut durumun Ekim 2025'teki tahminlerden çok daha kötü olduğu, gıda güvensizliği yaşayanların oranının kısa sürede yüzde 17'den (874 bin kişi) yüzde 25'e (1 milyon 240 bin kişi) yükseldiği vurgulandı.

Raporda, ülke üzerindeki ekonomik baskıların ve artan gıda fiyatlarının "halkın alım gücünü erittiği" ifadelerine yer verilirken, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl, Mercayun, Sur ve ülkenin doğusundaki Baalbek-Hermel bölgelerinin "krizin merkez üssü" olduğu bilgisine yer verildi.

Bu bölgelerde tarım arazilerinin zarar gördüğü ve çiftçilerin topraklarına erişemediği aktarılan raporda, bu durumun "gıda üretimini felç ettiği" kaydedildi.