Bir ayda 3 hezimet: Trump için hesap vakti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü büyük bir medya gösterisiyle başlattığı 'Özgürlük Projesi', başlamasının üzerinden 48 saat bile geçmeden askıya alındı. İran'ın asimetrik caydırıcılık stratejisi ve sahada sergilediği kararlılık karşısında planlanan tüm senaryoları altüst olan Washington yönetiminin bu geri çekilişi ne bir taktiksel duraklama ne de insani bir jestti; ABD'nin bir aydan kısa süre içindeki üçüncü stratejik yenilgisi olarak tarihe geçti. Trump'ın ateşkes sonrası İslamabad müzakerelerinde uzatılan ikinci geri çekilişin ardından gelen bu en utanç verici üçüncü geri adım, Basra Körfezi'ndeki güç dengelerinde derin ve geri dönüşü olmayan bir değişimin yaşandığını gözler önüne serdi.

Başarısızlığa Mahkum Bir Operasyonun Anatomisi

Trump'ın pazar gecesi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurduğu 'Özgürlük Projesi', Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan sivil gemileri refakat altında tahliye etmeyi hedefliyordu. Pentagon bu amaçla 15 binden fazla asker, 100'den fazla uçak, savaş gemileri ve insansız hava araçlarından oluşan devasa bir gücü bölgeye yığmış, ABD Merkez Komutanlığı operasyonu 'kararlılık ve güç gösterisi' olarak tanımlamıştı.

Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu, operasyonun başladığı ilk saatlerden itibaren tüm dengeleri lehine çevirecek bir dizi eylem başlattı. Öncelikle, ABD savaş gemilerine doğrudan uyarı ateşi açıldı – tarihsel olarak Washington yönetiminin kaçınmaya çalıştığı türden bir doğrudan çatışma riski. Ardından, yeni deniz kurallarını ihlal eden bir Güney Kore gemisinin hedef alınmasıyla, İran'ın egemenlik haklarını kinetik eylemle savunacağı tüm dünyaya gösterildi. En kritik hamle ise, savaşın coğrafyasını asimetrik biçimde genişleterek Birleşik Arap Emirlikleri'nin tamamını 'Hürmüz Boğazı'nın operasyonel sınırları' içinde tanımlamak oldu. Uzun yıllardır stratejik bir 'yedek liman' olarak görülen Fujairah limanı bile artık İran'ın menzili içine girmişti.

Washington'un Giderek Artan Yalnızlığı

Projenin çöküşünün altında yatan en önemli faktörlerden biri, ABD'nin bu girişimde yalnız kalmasıydı. Küresel ticaretin belkemiğini oluşturan nakliye şirketleri, riskin çok büyük olduğu gerekçesiyle Amerikan bayrağı altında yapılacak seferleri sigortalatmayı reddetti. Bölgedeki kilit müttefikler, İran'ın kendi topraklarına ve ekonomik altyapılarına yönelik olası misillemelerinden korkarak operasyondan uzak durdu. İran'ın BAE'ye yönelik daha önceki füze ve insansız hava aracı saldırıları, bu korkunun ne kadar gerçek olduğunu kanıtlamıştı.

Deniz sigortası sektörünün bölgeye yönelik 'yüksek risk' ilan etmesi ve büyük nakliye şirketlerinin ABD donanması refakatinde dahi sefer yapmayı reddetmesi, Beyaz Saray'ın planlarını başlamadan çökerten bir diğer unsur oldu. Eski bir Pentagon yetkilisinin değerlendirmesine göre, "Hürmüz'de bir gemi koridoru açmaya çalışmak, artık İran'ın asimetrik kapasiteleri karşısında imkânsız bir hale gelmiştir."

Bir Ayda Üç Stratejik Yenilgi

Analistler, 'Özgürlük Projesi'nin askıya alınmasını ABD'nin bölgedeki arka arkaya üçüncü stratejik yenilgisi olarak yorumluyor. Birinci yenilgi, ABD-İsrail ortak savaş makinesinin tek bir stratejik hedefe bile ulaşamadığı 40 günlük yıkıcı savaşın ardından imzalanan ateşkesti. İkinci yenilgi, birinci İslamabad müzakereleri turundan sonra ateşkesin 'tek taraflı uzatılması' oldu. Üçüncü ve en utanç verici yenilgi ise, başlamasından 48 saat bile geçmeden hayata gömdüğü 'Özgürlük Projesi' oldu.

Bu geri çekilme, Trump'ın kendi sosyal medya hesabından duyurduğu 'Pakistan ordusu komutanının talebi' üzerine alınan bir karar olarak açıklandı. Uzmanlar, 'dünyanın en büyük ve en gelişmiş donanmasına sahip olduğunu iddia eden bir süper gücün, kendisine çıkış rampası sunan herhangi bir arabulucunun küçük bir jestine bile sığınmasını' tarihin en çarpıcı itiraflarından biri olarak nitelendiriyor.

İran'ın Kazanımları: Yeni Bir Bölgesel Düzenin İnşası

Trump'ın geri adım atması, İran için sahadaki stratejik kazanımların diplomatik ve hukuki zemine taşınması anlamına geliyor. İran yönetimi, Pakistan arabuluculuğunda Washington'a ilettiği 14 maddelik barış planında, Hürmüz üzerindeki İran egemenliğinin tanınmasını, ABD güçlerinin Basra Körfezi'nden tamamen çekilmesini ve savaş tazminatlarını ana prensip olarak belirlemiş durumda.

İran'ın elde ettiği en büyük kazanım, hiç şüphesiz Hürmüz'de yeni bir yönetim düzeni kurması oldu. Devrim Muhafızları'nın 'yeni prosedürler' olarak tanımladığı düzenlemeye göre, bundan sonra boğazdan geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin İran makamlarından önceden izin alması, güzergah ve kargo bilgilerini paylaşması gerekecek. Ayrıca İran'ın sağlayacağı güvenlik hizmeti karşılığında bir geçiş ücreti alınması da gündemde. Daha önce yapılan hesaplamalar, bu ücretin İran'a yıllık yaklaşık 2 milyar dolar gelir getirebileceğini gösteriyor.

Trump'ın Üç Ucu Kancalı İkilemi

'Özgürlük Projesi'nin ardından Trump üç ucu keskin bir bıçağın üzerinde duruyor. Ya savaşı sürdürecek – ki bu, koalisyon desteğinin olmaması ve İran'ın asimetrik misillemesinin kesinliği nedeniyle fiilen imkansız. Ya İran'ın savaşı sona erdirme prensiplerini kabul edecek – bu da tam bir stratejik teslimiyet anlamına gelecek. Ya da deniz ablukasını sürdürüp sonuç bekleyecek. Ancak ablukanın sürdürülmesi de Trump için büyük bir siyasi risk taşıyor. Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde benzin fiyatlarını tehlikeli biçimde yükseltmiş durumda. NPR/PBS News/Marist anketine göre, Amerikalıların %80'inden fazlası pompadaki fiyat artışlarının hane bütçelerini zorladığını söylüyor ve çarpıcı bir çoğunluk bundan doğrudan Başkan'ı sorumlu tutuyor.

ABD içinde giderek büyüyen muhalefet de Trump'ın elini zorluyor. Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçi senatörler, 'Bu savaş kimin için?' sorusunu sormaya başladı. Eski Başkan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes, "Trump'ın İran'a savaş açma vaadi, seçmeni heyecanlandırmak için iyi bir slogandı. Ama uygulamaya gelince, Pentagon her adımda 'Bu bizi nereye götürür?' diye soruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tarihsel Bağlam: 1953'ten 2026'ya Süregelen Çatışma

Trump'ın Hürmüz'deki yenilgisi, ABD-İran arasındaki asimetrik çatışmanın en son halkası olarak tarihteki yerini alıyor. 1953'te CIA'in düzenlediği Ajax Operasyonu ile demokratik yollarla seçilmiş Başbakan Musaddık'ın devrilmesiyle başlayan bu düşmanlık ilişkisi, 1979 rehine krizi, 1987-88 Tanker Savaşı, 2020'de Kasım Süleymani suikastı ve şimdi de 2026'nın 'Ramazan Savaşı' ile farklı evrelerden geçti.

Ancak belki de en önemli dönüşüm, ABD'nin geleneksel üstünlük algısının kırılması oldu. İran'ın asimetrik caydırıcılık stratejisi, Washington yönetimine, pahalı uçak gemileri ve gelişmiş savaş uçaklarının, inançla yoğrulmuş, coğrafyaya hakim ve düşük maliyetli bir direniş karşısında ne kadar çaresiz kalabileceğini gösterdi.