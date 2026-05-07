İran’dan BM’de sözde ‘Özgürlük Projesi’ne karşı diplomatik hamle

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın BM Daimi Temsilciliği, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin çözümüne ilişkin net bir yol haritası sundu. Açıklamada, “Hürmüz Boğazı’ndaki tek uygulanabilir çözüm açıktır: Savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve normal seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi” ifadelerine yer verildi.

Temsilcilik, ABD’nin Körfez’deki bazı müttefikleriyle birlikte hazırladığı ve BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu tasarıyı ise sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, ABD’nin “seyir özgürlüğü” bahanesiyle sunduğu bu tasarının “kötü niyetli, politik amaçlı ve krizin çözümünden ziyade ABD’nin siyasi gündemine hizmet etmeyi hedeflediği” belirtildi. Temsilcilik, üye ülkeleri dış baskılara boyun eğmemeye, adalet ve akıl çerçevesinde karar almaya ve bu tasarıyı reddetmeye çağırdı.

Bu çağrı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Hürmüz’de başlattığı “Özgürlük Projesi”nin 48 saat içinde çöküşünün hemen ardından geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da son günlerde yaptığı gibi, Beyaz Saray’ın Hürmüz’de yeni bir BM kararıyla uluslararası bir “görev gücü” oluşturma girişimleri, İran BM misyonunun bu sert çıkışıyla karşı karşıya kalmış oldu.

Diplomatik kaynaklar, ABD’nin Güvenlik Konseyi’ne sunduğu tasarının, İran’ın ticari gemilere yönelik müdahalelerini durdurmasını, “yasadışı” geçiş ücreti uygulamasına son vermesini ve mayın döşediği tüm noktaları deklare etmesini talep ettiğini belirtiyor. Ancak İran, bu talepleri kendi egemenlik haklarına doğrudan müdahale olarak değerlendiriyor.

Tahran yönetimi, BM nezdinde yürüttüğü bu diplomatik hamleyle, Hürmüz üzerindeki kontrolünü uluslararası hukuk zemininde de savunmaya hazırlanıyor. Devrim Muhafızları Ordusu’nun geçtiğimiz günlerde ilan ettiği “yeni prosedürler” ile boğazdan geçişler artık İran’ın iznine tabi tutulurken, İran ayrıca güvenlik hizmetleri karşılığında bir geçiş ücreti almayı planlıyor. Yetkililer, bu uygulamanın uluslararası hukukta emsali olduğunu ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS) kıyı devletlerine tanıdığı haklar çerçevesinde yürütüleceğini savunuyor.

ABD’nin BM’deki bu girişimi, bölgede yalnızlaştığının da bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Rusya ve Çin, geçtiğimiz ay BM Güvenlik Konseyi’nde benzer bir tasarıyı veto etmişti. Washington’un en yakın müttefikleri arasında bile bu operasyonun meşruiyetine dair şüpheler bulunuyor.

ABD içinde de Trump yönetiminin bu politikaları ağır eleştirilere hedef oluyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman, “Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı asla başlatmamalıydı” diyerek Beyaz Saray’ı hedef alırken, emekli Tümgeneral Paul Eaton ise “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor” sözleriyle yönetimin stratejik tutarsızlığını eleştiriyor.

ABD ve İsrail’in İran’ı askeri ve diplomatik alanda kuşatma çabası böylece yeni bir cephede daha başarısızlığa uğramış görünüyor. BM Güvenlik Konseği’ndeki sürecin nasıl sonuçlanacağı şimdilik belirsizliğini korurken, Tahran kararlılık mesajını tüm dünyaya göndermiş durumda: Kendi ulusal güvenliği ve egemenlik hakları söz konusu olduğunda ne tehditlere ne de baskılara boyun eğecek.