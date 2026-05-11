ABD‑Çin Zirvesinde Yeni Denge Arayışı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile Çin arasında uzun süredir sınırlı kalan üst düzey temaslar, iki ülke liderlerinin gerçekleştirdiği yeni zirveyle yeniden ivme kazandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, 2017’den bu yana ilk kez yüz yüze görüşerek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma ihtimalini değerlendirdi.

Pekin yönetimi, görüşmelere “istikrar” vurgusuyla yaklaşırken, iki ülke arasındaki ekonomik rekabet ve jeopolitik gerilimlerin kontrollü bir çerçevede yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Çin tarafı, küresel ekonomi ve ticaret sisteminde büyük güçler arasında istikrarlı ilişkilerin önemine dikkat çekiyor.

Zirvede ticaret dengesi, teknoloji alanındaki rekabet, Tayvan meselesi ve bölgesel güvenlik başlıklarının gündeme geldiği belirtiliyor. Washington yönetimi ise özellikle ticaret politikaları ve stratejik sektörlerdeki rekabet konusunda Çin’e yönelik beklentilerini dile getirdi.

Analistler, görüşmenin ABD‑Çin ilişkilerinde hızlı bir normalleşme anlamına gelmese de iletişim kanallarının yeniden açılması açısından önemli olduğunu değerlendiriyor. Uzmanlara göre iki ülke arasındaki rekabetin tamamen ortadan kalkması beklenmezken, tarafların daha öngörülebilir bir ilişki zemini oluşturma çabası dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerde atılacak adımların küresel ticaret, teknoloji rekabeti ve uluslararası güvenlik dengeleri üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.