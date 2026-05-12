Pakistan Afganistan'a diplomatik nota verdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta Bannu bölgesindeki polis karakoluna yönelik saldırı sonrası Afganistan Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili detaylı soruşturma, toplanan deliller ve teknik istihbaratın, "eylemin Afganistan'da bulunan teröristlerce planlandığını" gösterdiği ifade edilerek, Kabil yönetimine olay nedeniyle diplomatik nota verildiği belirtildi.

İslamabad yönetiminin, Afgan topraklarının Pakistan'a yönelik terör saldırılarında kullanılmasından endişe duyduğu, saldırının faillerine karşı "kararlı şekilde karşılık verme" hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Afganistan'daki terör örgütlerinin varlığı ile faaliyet göstermelerine imkan sağlayan ortamın, Birleşmiş Milletler (BM) 1988 Afganistan Yaptırım Komitesini destekleyen izleme ekibi ve diğer uluslararası kuruluşların raporlarında belgelendiği savunuldu.

Terörle mücadelenin ortak mesele olduğu vurgulanan açıklamada, Afganistan'ın, topraklarının diğer ülkelere yönelik terör faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermeme taahhüdünü yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan yönetiminden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına 9 Mayıs'ta düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.