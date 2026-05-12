BM: Son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinli yerinden edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da siyonist rejimin sürdürdüğü saldırılar ve yıkım politikaları nedeniyle son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin verilerini paylaştı. Haq, yalnızca mayıs ayının ilk haftasında siyonist işgalcilerin Filistinlilere ait evleri yıkması sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

BM yetkilisi "Geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın farklı kentlerinde siyonist işgalcilerin baskınları, alıkoymaları ve Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilerin saldırıları sürerken, bölgede yaşananların yalnızca "güvenlik operasyonu" değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğu belirtiliyor.

Siyonist rejim içerisindeki aşırı sağcı isimler uzun süredir Batı Şeria'nın tamamen işgal edilmesi ve resmen ilhak edilmesi yönünde açıklamalar yapıyor.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce yaptığı açıklamalarda "Yahuda ve Samarra'nın israilin ayrılmaz parçası olduğunu" savunmuş, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini söylemişti. Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletme planlarını da açıkça duyurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de birçok kez Batı Şeria'daki yerleşimlerin büyütülmesini savunarak Filistinlilere yönelik baskının artırılması çağrısında bulunmuştu.

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde Yahudi yerleşimlerinin genişletileceğini açıklamıştı.

Uzmanlar, Gazze'de sürdürülen saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da yürütülen yıkım, sürgün ve yerleşim politikalarının Filistin coğrafyasını tamamen parçalamayı hedeflediğini belirtiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son aylarda baskınlar, ev yıkımları ve Filistinlilere yönelik saldırılar belirgin şekilde artarken, uluslararası kuruluşlar bölgede insani durumun giderek ağırlaştığı uyarısında bulunuyor.