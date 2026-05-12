İran Hesabı Tutmadı: Trump’ın Çin’e Baskı Planı Zora Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın İran politikasına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Bazı değerlendirmelere göre Trump’ın bölgesel dengeleri hızla değiştirecek bir sonuç elde ederek Çin’e karşı daha güçlü bir diplomatik pozisyon oluşturma planı beklenen sonucu vermedi.

Washington kulislerinde dile getirilen görüşlere göre İran dosyasında hızlı ve kesin bir sonuç alınması, ABD’nin Asya-Pasifik hattında Çin üzerindeki baskısını artıracak bir stratejik avantaj olarak görülüyordu. Ancak sahadaki gelişmeler ve bölgesel dengeler, bu senaryonun kısa vadede gerçekleşmesini zorlaştırdı.

Uzmanlar, İran ile yaşanan gerilimin beklenen ölçüde hızlı bir sonuç doğurmamasının ABD’nin küresel stratejik hesaplarını da etkilediğini belirtiyor. Bu durumun özellikle Çin ile yürütülen rekabet bağlamında Washington’ın planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Bölgesel gelişmeler ve büyük güç rekabeti arasındaki bu bağlantı, ABD dış politikasında İran dosyasının yalnızca Orta Doğu’yla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Analistlere göre İran cephesinde net bir sonuç elde edilmeden Çin’e yönelik daha sert bir strateji oluşturmak Washington açısından her geçen gün daha karmaşık bir hale geliyor.