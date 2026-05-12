Ensarullah’tan 47 Günlük Sessizliğin Ardından Eilat’a Yeni Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki Ensarullah hareketi, İran-İsrail ateşkesinin ardından 47 gün süren sessizliğini bozarak Kızıldeniz kıyısındaki İsrail’in stratejik liman kenti Eilat’a yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının, bölgedeki hassas dengeleri yeniden sorgulatan bir gelişme olduğu belirtiliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü, Eilat bölgesine yönelik füze tehdidinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kentteki bazı altyapı tesislerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Ensarullah’ın askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Filistin halkına destek operasyonlarımız kesintisiz sürecek” mesajını verdi. Seri, ateşkesin sadece İran ile İsrail arasında geçerli olduğunu ve Yemen güçlerinin bağımsız hareket ettiğini vurguladı.

Eilat, Ekim 2023’ten bu yana Ensarullah’ın düzenli hedefi haline geldi. Kentin ekonomisi, özellikle turizm ve liman faaliyetleri ciddi darbe aldı. Yerel yetkililer, son bir yılda kentteki otel doluluk oranının yüzde 70 düştüğünü açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi henüz saldırıya nasıl yanıt vereceğini netleştirmedi. Ancak güvenlik kabinesinin olağanüstü toplanacağı öğrenildi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Her türlü saldırıya karşılık verilecektir” ifadeleri kullanıldı.