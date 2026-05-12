Smotrich’ten AB’ye Meydan Okuma: “Yaptırımlar Bizi Durduramaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Avrupa Birliği’nin kendisine yönelik yaptırım kararının ardından sert açıklamalarda bulundu. Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerini “tarihi bir görev” olarak tanımlayan Smotrich, AB’nin kararını “İsrail’in egemenlik haklarına müdahale” şeklinde nitelendirdi.

Smotrich’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, bakan geçtiğimiz hafta Başbakan Benjamin Netanyahu’ya kapsamlı bir plan sundu. Planda, Filistin Yönetimi’nin idari kontrolünde bulunan C Bölgesi olarak bilinen alanların doğrudan İsrail askeri yönetimine geçirilmesi öneriliyor.

Planın detaylarına ilişkin sızdırılan bilgilere göre, Smotrich yeni yerleşim birimlerinin kurulması ve mevcut yerleşimlerin genişletilmesi için acil onay talep ediyor. Ayrıca Filistin köylerinin yıkımına ilişkin askeri operasyonların hızlandırılması da öneriler arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, geçen hafta yaptığı açıklamada Smotrich’e yönelik seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı aldıklarını duyurmuştu. AB, kararın gerekçesini “uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim politikalarını teşvik etmek” olarak açıklamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Smotrich’in açıklamalarını “açık bir savaş ilanı” olarak nitelendirdi. Bakanlık sözcüsü, “Bu açıklamalar, İsrail’in Batı Şeria’yı tamamen ilhak etme niyetinin en net kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk uzmanları, Smotrich’in önerilerinin Cenevre Sözleşmeleri’ni doğrudan ihlal ettiğini belirtiyor. Uzmanlar, işgal altındaki topraklarda yerleşim faaliyetlerinin savaş suçu kapsamına girdiğini hatırlatıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Smotrich’in planına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak hükümet kaynaklarından sızan bilgilere göre, Netanyahu koalisyon ortaklarının baskısı altında kalsa da uluslararası tepkilerden çekiniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Batı Şeria’daki tek taraflı adımların barış sürecine zarar verdiği” uyarısında bulundu. Ancak Washington yönetiminin somut bir yaptırım planı olmadığı gözlemleniyor.

Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, son haftalarda yerleşimci saldırılarında ciddi artış olduğunu bildiriyor. Yerel aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin bu saldırılara müdahale etmediğini, hatta bazı durumlarda destek verdiğini iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, durumu yakından izlediğini ve Batı Şeria’daki gelişmelerin “son derece endişe verici” olduğunu açıkladı. Komiserlik, uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı.