İmam Muhammed Taki (a.s) şehadet yıl dönümünde anıldı + Foto

Program Ehlibeyt Alimi Yakup Kumak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından Ehlibeyt alimi Mustafa Sarıhan, İmam Muhammed Taki'nin faziletleri anlattı. Sarıhan, "İmam Cevad (as) adından da anlaşılacağı üzere cömertti. Dertlerimiz, sıkıntılarımız var, onun bu özelliğinden istifa etmeliyiz. Onlara layık isteklerde bulunmalıyız. Günahlardan uzak durmayı isteyelim. İnşallah onun teveccühleriyle bizler de onlara layık olur ve ibadetlerimizi o şekilde yaparız." ifadelerini kullandı.

Sarıhan konuşmasında İmam Cevad'ın insanlığa bırakmış olduğu 2 mektuptan örnekler de verdi. Depremden çok şikayet edenlere verdiği öğüdü aktardı. "İmam Cevad, "çarşamba perşembe cuma günü Oruç tutun, cuma günü temiz elbiseler giyin, o şekilde dışarı çıkın ve dua edin. Allah'ın izniyle artık deprem olmayacak" dedi. O dönemden sonra o bölgede deprem olmadı. Bugün biz de bunu hayatımızda uygulayabiliriz, bize bugünün hediyesi olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Ehlibeyt Alimi Yakup Kumak mersiye okudu, programa katılanlar gözyaşı döktü. Programın sonunda, geçtiğimiz hafta İran'ı ziyaret eden alimler heyetine verilen, İran'ın Meşhed şehrinde bulunan İmam Rıza'nın mukaddes türbesinden gelen bayrak mescidde Ehlibeyt dostlarının ziyaretine sunuldu.

Merasim ihsan yemeğiyle sona erdi.