Türkiye'den NATO için 1,2 milyar dolarlık boru hattı planı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupalı NATO üyeleri, Soğuk Savaş döneminden kalan askeri yakıt boru hattı sistemini Batı Avrupa’dan Doğu Avrupa’ya doğru genişletmeyi değerlendiriyor. Amaç, Rusya ile yaşanabilecek savaş durumunda birliklere kesintisiz yakıt tedariki sağlamak.

Hattın mevcut durumda sona erdiği Almanya’dan doğuya uzatılması yerine, Türkiye’den başlayacak yeni bir güzergahın daha uygun olacağını düşünen Ankara, ittifakın güneydoğu üyelerine yakıt sevkiyatı sağlayacak bir sistem kurmaya hazır olduğunu iletti.

Bloomberg’e konuşan girişime aşina kaynaklar, Türkiye’nin NATO müttefiklerine askeri amaçlı yakıt türlerinin taşınacağı 1,2 milyar dolarlık bir boru hattı önerdiğini söyledi.

Temmuz ayında NATO zirvesine ev sahipliği yapacak Ankara’nın, yeni hattı Bulgaristan üzerinden Romanya’ya uzatmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynaklar, Türkiye çıkışlı hattın, Yunanistan üzerinden veya Romanya’nın batısındaki ülkelerden geçecek alternatif güzergahlara kıyasla yaklaşık beş kat daha düşük maliyetli olabileceğini aktardı.

Aynı kaynaklar, hattın sivil kullanıma açılmayacağını söyledi. Boru hattının taşıma kapasitesi ve diğer teknik ayrıntılar konusunda ise bunların gizli bilgi olduğu gerekçesiyle açıklama yapılmadı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi ile Ortadoğu’daki savaşın NATO’yu askeri yakıt tedarik sistemini güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.

Kaynaklar, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle enerji sevkiyatının kesintiye uğramasının da ittifak içindeki değerlendirmelerde etkili olduğunu ifade etti.

Aynı kaynaklar, doğu kanadındaki NATO üyeleri için makul maliyetli ve sürdürülebilir yakıt tedarikinin önemine dikkat çekti.

NATO Müttefik Kuvvetler Komutanlığı’nda lojistik ve destekten sorumlu Korgeneral Kai Rorschneider da mart ayı ortasında benzer değerlendirmelerde bulunmuştu.

Rorschneider, askeri yakıt boru hattı sisteminin Polonya’ya kadar uzatılması gerektiğini söylemiş, “üç Baltık ülkesi için çözüm bulunması gerektiğini” belirtmişti. Sistemin ayrıca Finlandiya ve Romanya yönünde de genişletilmesinin gerekeceğini ifade etmişti.

NATO’nun doğu kanadındaki ülkeler uzun süredir bu yönde çağrı yapıyor. Soğuk Savaş döneminde kurulan özel NATO yakıt ağı, 12 ülke üzerinden Batı Almanya’ya kadar uzanıyordu.

Sistem bugün Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nün yanı sıra Frankfurt Havalimanı dahil çeşitli büyük sivil tesislere yakıt sağlıyor. Boruların yerin yaklaşık 80 santimetre altında bulunduğu belirtiliyor.

Rorschneider, NATO’nun doğu kanadındaki birliklere yakıt ulaştırılmasını “muhtemelen lojistik alanındaki en ciddi sorun” olarak tanımladı.

NATO’nun değerlendirmelerine atıf yapan Rorschneider, Rusya ile yaşanabilecek savaşın günde yüz binlerce metreküp yakıt gerektireceğini söyledi.