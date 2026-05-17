Cumhuriyetçi Senatörden Pentagon’a Sert Eleştiri: Küresel Konuşlanma Stratejisi Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Senatosu’nda dikkat çeken bir çıkış yapan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Savaş Bakanı Pete Hegseth’in yürüttüğü küresel askeri konuşlanma stratejisini sorguladı. Tillis, özellikle son dönemde bazı üst düzey komutanların görevden ayrılma süreçlerinin yönetim biçimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Senatör Tillis, ABD’nin dünya genelindeki askeri varlığının stratejik tutarlılık çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut planlamaların Kongre’ye yeterince şeffaf biçimde aktarılmadığını savundu. Üst düzey komutanların görev değişimlerinin zamanlaması ve yöntemi konusunda da soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Pentagon cephesinden ise küresel konuşlanma planlarının ulusal güvenlik öncelikleri doğrultusunda güncellendiği ve askeri liderlik yapısındaki değişimlerin rutin değerlendirme süreçlerinin parçası olduğu yönünde açıklamalar yapıldığı aktarıldı.

Uzmanlar, ABD’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik’teki askeri varlığının yeniden şekillendirilmesine yönelik tartışmaların hem Kongre’de hem de savunma çevrelerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Tartışmanın, önümüzdeki dönemde savunma bütçesi ve stratejik öncelikler üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.