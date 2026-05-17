Eski Tümgeneral Brik: “İsrail Ordusu Derin Krizde, Zafer Söylemi Propagandaya Döndü”

17 Mayıs 2026 - 16:50
News ID: 1815456
Emekli Tümgeneral İzak Brik, İsrail ordusunun ağır bir yapısal kriz, personel yetersizliği ve lojistik çöküşle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin “mutlak zafer” söylemini gerçekleri perdeleyen siyasi bir propaganda olarak nitelendirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de savunma yapısına dair sert eleştirileriyle bilinen emekli Tümgeneral İzak Brik, ordunun içinde bulunduğu duruma ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Brik, İsrail ordusunun ciddi bir yapısal kriz yaşadığını, personel açığının giderek büyüdüğünü ve lojistik kapasitenin alarm verici düzeye gerilediğini söyledi.

Brik’e göre sorunlar yalnızca operasyonel kabiliyetlerle sınırlı değil; eğitim seviyeleri, komuta yapısı ve tedarik zincirlerinde de ciddi zafiyetler bulunuyor. Emekli general, özellikle uzun süreli operasyon temposunun ordunun hem fiziki hem de kurumsal dayanıklılığını aşındırdığını ifade etti.

Hükümetin “mutlak zafer” söylemini de eleştiren Brik, bu ifadenin sahadaki gerçekliği yansıtmadığını ve kamuoyunu yatıştırmaya yönelik bir siyasi propaganda aracına dönüştüğünü savundu. Brik, gerçekçi değerlendirmeler yapılmadığı sürece mevcut sorunların daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Analistler, Brik’in açıklamalarının İsrail’de güvenlik ve savunma politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdiğini belirtirken, ordunun iç raporlarında da benzer uyarıların yer aldığına dikkat çekiyor.

