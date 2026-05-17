Eski Tümgeneral Brik: “İsrail Ordusu Derin Krizde, Zafer Söylemi Propagandaya Döndü”

Brik’e göre sorunlar yalnızca operasyonel kabiliyetlerle sınırlı değil; eğitim seviyeleri, komuta yapısı ve tedarik zincirlerinde de ciddi zafiyetler bulunuyor. Emekli general, özellikle uzun süreli operasyon temposunun ordunun hem fiziki hem de kurumsal dayanıklılığını aşındırdığını ifade etti.

Hükümetin “mutlak zafer” söylemini de eleştiren Brik, bu ifadenin sahadaki gerçekliği yansıtmadığını ve kamuoyunu yatıştırmaya yönelik bir siyasi propaganda aracına dönüştüğünü savundu. Brik, gerçekçi değerlendirmeler yapılmadığı sürece mevcut sorunların daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Analistler, Brik’in açıklamalarının İsrail’de güvenlik ve savunma politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdiğini belirtirken, ordunun iç raporlarında da benzer uyarıların yer aldığına dikkat çekiyor.