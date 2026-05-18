Hizbullah'tan Siyonist rejime ağır darbe: 48 tank imha edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Direnişi’nin son bir ay içerisinde işgalci İsrail rejimine ait onlarca zırhlı aracı ve askeri ekipmanı hedef aldığı bildirildi. Bölgeden gelen saha raporları, Güney Lübnan cephesinde çatışmaların yoğunlaştığını ve direniş güçlerinin Siyonist rejimin kara operasyonlarına ağır kayıplar verdirdiğini ortaya koyuyor.

Al Manar kaynaklı habere göre, Lübnan direniş güçleri son bir ay içinde işgalci İsrail ordusuna ait en az 48 tank, 30 askeri buldozer ve 35 farklı askeri aracı imha etti. Direniş operasyonlarının özellikle el-Beyyade, Tayr Harfa, Cel el-Allam, Nakura, Ramiye, Beyt Lif, Aynata, Bint Cubeyl, el-Kantara, el-Menara, Hula, et-Taybe, Deyr Seryan ve el-Hıyam bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Saha verilerine göre aynı süreçte işgal güçlerine karşı toplam 339 operasyon gerçekleştirildi. Askeri gözlemciler, bu rakamların Güney Lübnan cephesinde yıpratma savaşının derinleştiğine işaret ettiğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre özellikle Merkava tankları ve zırhlı mühendislik araçlarının hedef alınması, işgalci rejimin kara harekâtı kapasitesini sınırlamayı amaçlayan stratejik bir yaklaşımın parçası olarak öne çıkıyor.

Analistler, İsrail’in son yıllarda teknolojik üstünlüğe dayalı savaş doktrinine rağmen, asimetrik savaş koşullarında ciddi zorluklarla karşılaştığını ifade ediyor. 2006 Temmuz Savaşı’nda da benzer şekilde ağır zırhlı kayıplar yaşayan Siyonist rejimin, Güney Lübnan’daki direniş ağlarını tamamen etkisiz hale getiremediği hatırlatılıyor. Bölgedeki uzmanlar, ABD destekli askeri stratejilerin yüksek teknolojiye rağmen sahadaki direniş iradesini kırmakta yetersiz kaldığını ve bunun Washington-Tel Aviv ekseninin bölgesel hesaplarını zorlaştırdığını belirtiyor.

Öte yandan işgalci İsrail ordusu, kuzey cephesindeki çatışmalar nedeniyle sınır hattında yoğun askeri tahkimatını sürdürürken, bölgedeki gerilimin daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme ihtimali uluslararası çevrelerde de endişe yaratıyor. Buna rağmen Lübnan direnişi, saldırılara karşı operasyonel kapasitesini koruduğu mesajını vermeye devam ediyor.