Çin’den ABD Yaptırımlarına Sert Tepki: “Tanımayacağız ve Uymayacağız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin İran petrolü ticaretine katıldıkları gerekçesiyle beş Çinli rafineri ve petrokimya şirketine yönelik aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin tek taraflı yaptırımlarının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin uyguladığı yaptırımların uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği ifade edilerek Çin’in bu tür tedbirleri tanımayacağı, uygulamayacağı ve bunlara uymayacağı bildirildi. Pekin yönetimi ayrıca Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarının korunacağını vurguladı.

Çin, İran ile yürütülen enerji ticaretinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunurken, ABD’nin üçüncü ülke şirketlerini hedef alan yaptırım politikasına karşı olduğunu belirtti. Çinli yetkililer, küresel ticaret düzeninin korunması gerektiğini ifade ederek Washington’u tek taraflı yaptırımlar konusunda uyardı.