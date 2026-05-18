El‑Ahbar’dan Lübnan Yönetimine Sert Eleştiri: “Dış Müdahaleyle İktidara Geldiler”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da siyasi tartışmalar sürerken, El‑Ahbar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Emin ülke yönetimine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Emin, Cumhurbaşkanı Jozef Aun ile Başbakan Nevaf Selam’ın mevcut siyasi konumlarının güçlü bir toplumsal ve siyasi meşruiyete dayanmadığını iddia etti.

Emin’e göre söz konusu iki ismin iktidara gelişi büyük ölçüde dış müdahalelerin etkisiyle gerçekleşti. Özellikle Cumhurbaşkanı Aun’un politikalarının ABD ve Suudi Arabistan’ın bölgedeki beklentileri doğrultusunda şekillendiğini öne süren Emin, bu yaklaşımın Lübnan’daki “direniş ekseni”ne karşı bir tutum içerdiğini savundu.

Ayrıca Emin, İsrail ile yürütülen müzakerelerin de bu siyasi çerçevede ele alındığını iddia ederek Aun’un bu süreçte belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. Başbakan Nevaf Selam’ın ise hükümet içinde daha geri planda tutulduğunu ve özellikle güvenlik dosyalarında etkisiz bırakıldığını ileri sürdü.

Emin’in değerlendirmeleri, Lübnan’da dış aktörlerin siyasi süreçler üzerindeki etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme taşırken, ülkedeki siyasi dengeler ve yönetimin meşruiyeti konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açtı.