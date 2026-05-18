ABD’de Trump’a destek çöküyor: Ekonomik kriz ve İran politikası tepki topluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyu desteğinde dikkat çekici bir gerileme yaşandığı bildirildi. Amerikan kamuoyunda ekonomik kriz, artan yaşam maliyetleri ve İran’a yönelik saldırgan politikaların yol açtığı ekonomik baskılar, Trump yönetimine yönelik memnuniyetsizliği derinleştiriyor.

CBS News tarafından yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre Trump’ın halk desteği yüzde 37’ye kadar düştü. Bu oran, Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki en düşük popülerlik seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ankete katılanların yalnızca yüzde 29’u ABD ekonomisinin mevcut durumundan memnun olduğunu ifade etti.

CBS’in anket birimi yetkilileri, Amerikan halkının giderek ağırlaşan mali baskılar altında bulunduğunu ve günlük yaşam maliyetlerinin sürekli arttığını belirtti. Özellikle gıda, enerji, konut ve sağlık harcamalarındaki yükselişin orta sınıf üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Ekonomi uzmanları, Washington’un son yıllarda sürdürdüğü agresif dış politika ve askeri harcamaların Amerikan ekonomisindeki yapısal sorunları daha görünür hale getirdiğini değerlendiriyor. Irak ve Afganistan savaşlarının ardından İran’a yönelik baskı politikalarının da enerji piyasaları ve küresel ticaret üzerinde yeni maliyetler oluşturduğu belirtiliyor. Analistlere göre ABD’nin yaptırım ve savaş merkezli yaklaşımı, kısa vadeli siyasi hedefler uğruna Amerikan iç ekonomisindeki kırılganlığı derinleştiriyor.

Financial Times gazetesi de İran’a karşı yürütülen savaş politikalarının sonuçlarının ABD ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler bırakmaya devam ettiğini yazdı. Gazeteye göre enerji maliyetlerindeki artış, küresel piyasalardaki belirsizlik ve savunma harcamalarındaki yükseliş, Washington yönetiminin ekonomik baskıları kontrol etmesini zorlaştırıyor.

Siyasi gözlemciler, Trump yönetiminin İsrail yanlısı sert dış politika çizgisinin içeride ekonomik memnuniyetsizliği artırdığı görüşünde birleşiyor. Özellikle Batı Asya’daki gerilimlerin tırmanmasının petrol fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkisinin, Amerikan seçmeninin günlük yaşamına doğrudan yansıdığı ifade ediliyor.