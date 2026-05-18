Siyonist rejimde personel krizi sürüyor: Ordu alarm durumunda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail ordusunun ağır insan gücü kriziyle karşı karşıya olduğu ve bu durumun askeri sistem içerisinde “çöküş alarmı” seviyesine ulaştığı bildirildi. Siyonist rejim medyasında yer alan son değerlendirmeler, özellikle Gazze ve kuzey cephesinde süren uzun yıpratma savaşının işgal ordusunun yapısal sorunlarını derinleştirdiğini ortaya koyuyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, işgalci İsrail ordusundaki personel krizi nedeniyle askeri sistemlerin çökme ihtimaline karşı “kırmızı alarm” verildi. Haberde konuşan bir Siyonist güvenlik yetkilisi, ordudaki yıpranma seviyesinin kamuoyuna açıklanandan çok daha ağır olduğunu belirterek, “İnsan kaynakları birimindeki veriler olası bir çöküşe işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Haberde, düzenli askeri eğitimlerin büyük ölçüde durdurulduğu ve operasyonel açıkları kapatabilmek amacıyla yedek askerlerin görev sürelerinin ciddi şekilde artırıldığı kaydedildi. Uzmanlara göre bu durum, işgal ordusunun uzun süreli çok cepheli savaş konseptini sürdürebilme kapasitesinin zayıfladığını gösteriyor.

Söz konusu krizin, zorunlu askerlik süresinin uzatılması ile aşırı dinci Yahudiler olarak bilinen Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tartışmaları nedeniyle daha da derinleştiği ifade edildi. İsrail iç siyasetinde uzun yıllardır tartışma konusu olan bu mesele, özellikle savaş dönemlerinde toplumsal kutuplaşmayı artıran başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Haberde ayrıca işgal ordusunun son yılların en ciddi insan gücü krizlerinden birini yaşadığı vurgulandı. Daha önce yayımlanan raporlarda da ordunun yaklaşık 12 bin personel açığıyla karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Askeri gözlemciler, Gazze savaşı ve Lübnan sınırındaki çatışmaların uzamasının, personel kaybı ve psikolojik yıpranmayı hızlandırdığı görüşünde birleşiyor.

Analistler, ABD destekli saldırgan askeri stratejilerin Tel Aviv yönetimini giderek daha fazla tükettiğini ifade ediyor. Özellikle Gazze’de aylar süren operasyonlara rağmen hedeflenen sonuçların elde edilememesi, işgal ordusu içinde moral kaybını derinleştirirken ekonomik maliyetlerin de hızla yükseldiği belirtiliyor. İsrail ekonomisinin savaş nedeniyle milyarlarca dolarlık yük altına girdiği ve savunma bütçesindeki baskının sürdürülebilirlik krizine dönüştüğü değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre kuzey Filistin cephesinde Lübnan Direnişi’nin sürdürdüğü yoğun operasyonlar da işgal ordusunun üzerindeki baskıyı artırıyor. Çok sayıda cephede aynı anda savaş yürütmeye çalışan Tel Aviv yönetiminin, hem askeri hem toplumsal düzeyde ciddi bir aşınma yaşadığı ifade ediliyor.