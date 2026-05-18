Siyonist İsrail, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaştı.

İsrail basınında da "müdahalenin başladığı" haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi.

Yetkililer, hukuk dışı müdahalede bulunulan tekneler arasında "Kaktüs", "Zio Faster", "Holy Blue", "Munki" ve "Sadabad"ın yer aldığını kaydetti.

İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak, aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Aşdod (Usdud) Limanı'na nakledilecekleri belirtildi.

Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu Türk vatandaşları arasında Fatma Zengin, Bilali Yıldırım, Sibel Duyan, Zeynel Abidin Özkan, Yasin Yalçın, Validin Asaf, Tunç Yılmaz, Mustafa Şimşek, Mustafa Güzkaya, Muhammed Ensar Aslan, Emrullah Demir bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu yaptığı görüntülü açıklamada, "Aktivistler şiddetsiz ve sivil bir eylem gerçekleştiriyorlar. Soykırıma uğrayan bir halkın ihtiyaçlarını ortaya koyarak oraya bir insani yardım koridoru açmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir suça müdahil değiller." dedi.