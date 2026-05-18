İran: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı’ndan bölgesel güvenlik meselelerine, ABD’nin bölgedeki politikalarından diplomatik müzakerelere kadar geniş bir çerçevede önemli değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, konuşmasında hem bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekti hem de ABD ve işgalci İsrail’in politikalarının bölgede istikrarsızlığın temel kaynağı olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nın yalnızca İran ve Umman için değil, tüm dünya ekonomisi açısından stratejik önemde olduğunu belirten Bekayi, İran’ın bu kritik su yolunda güvenli ve düzenli deniz trafiğinin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Bölgedeki son gelişmelerin “ABD ve işgalci rejimin açık hukuk ihlallerinin sonucu” olduğunu savunan Bekayi, İran’ın ulusal egemenliğini korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları attığını söyledi. Umman ile teknik ve diplomatik temasların sürdüğünü, Maskat’ta uzmanlar düzeyinde görüşmeler yapıldığını da aktardı.

Bekayi, bölge ülkeleriyle ilişkiler konusunda ise İran’ın hiçbir komşusuyla düşmanlık politikası yürütmediğini vurgulayarak, Körfez ülkelerini dış müdahalelere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Bölgedeki güvenlik sorunlarının dış aktörlerin müdahalelerinden kaynaklandığını belirten Bekayi, ABD’nin varlığının “güvenlik sağlamadığını aksine gerilimi artırdığını” ifade etti. Bu çerçevede İsrail’in saldırgan tutumunun bazı bölgesel gelişmelerle daha da cesaretlendiğini dile getirdi.

Basına yansıyan İran–ABD müzakere iddialarına da değinen Bekayi, bu tür haberlerin çoğunun gerçek dışı olduğunu belirterek, “İran’ın talepleri nettir ve müzakere süreci kesintisiz devam etmektedir” dedi. Müzakerelerin medya üzerinden değil, diplomatik kanallar aracılığıyla yürütüldüğünü vurguladı. İran’ın dondurulmuş varlıklarının iadesinin bir “şart” değil, “meşru bir hak talebi” olduğunu da ifade etti.

ABD’nin baskı politikalarına ilişkin değerlendirmesinde Bekayi, ekonomik yaptırımların İran’ı geri adım attıramadığını, aksine ülkenin direncini artırdığını söyledi. ABD’nin geçmişteki anlaşmalara yönelik tutumunu hatırlatarak, Washington’un “güvenilir bir taraf olarak görülmediğini” dile getirdi. Buna rağmen İran’ın diplomasi kapısını kapatmadığını, ancak tüm süreçlere “temkinli ve şüpheci” yaklaştığını belirtti.

Bekayi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin Çin ile yapılan temaslara dair soruları yanıtlarken, Pekin ile görüş ayrılığı bulunmadığını ve bölgedeki deniz güvenliğinin uluslararası işbirliğiyle sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca İran’ın Rusya ve Çin ile BM Güvenlik Konseyi çerçevesindeki koordinasyonunu sürdüreceğini söyledi.

Konuşmasında ABD’nin bölgesel güvenlikteki rolünü sert ifadelerle eleştiren Bekayi, “denizlerdeki istikrarsızlığın temel kaynağının Washington’un politikaları olduğunu” savundu. İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde tazminat taleplerini takip ettiğini ve savaş döneminden bu yana zararların belgelenerek uluslararası mercilere taşındığını da açıkladı.

Bölgesel ilişkiler konusunda ise İran’ın Arap ülkeleriyle diyaloğu güçlendirmeye çalıştığını, ilk temasların Umman üzerinden başlatıldığını ve bölgesel gerilimlerin dış müdahaleler nedeniyle arttığını ifade etti. Bekayi, bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması gerektiğini vurguladı.

Basın toplantısının sonunda Bekayi, İran’ın diplomasiye açık olduğunu ancak tehdit ve baskıya boyun eğmeyeceğini belirterek, “İran tüm senaryolara karşı hazırlıklıdır” mesajını verdi.