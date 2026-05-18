İsrail’de Tartışmalı Adım: Batı Şeria’daki Filistinli Esirler İçin İdam Süreci

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail hükümetinden Batı Şeria’daki Filistinli esirleri ilgilendiren tartışmalı bir açıklama geldi. İsrail Savaş Bakanı Yisrael Katz ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bazı Filistinli esirler hakkında idam cezasının uygulanmasına yönelik sürecin başlatıldığını açıkladı.

İki bakan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın “güvenlik politikaları” kapsamında değerlendirildiği belirtilirken, gerekli hukuki ve idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi. İsrail’de uzun süredir tartışma konusu olan idam cezası uygulamasının yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Kararın özellikle Batı Şeria’daki güvenlik durumu ve tutuklu Filistinlilerle ilgili politikalar bağlamında tartışmaları artırabileceği belirtiliyor. İnsan hakları örgütleri ve uluslararası çevrelerin ise böyle bir uygulamanın hukuki ve siyasi sonuçlarına ilişkin endişelerini dile getirmesi bekleniyor.

Analistler, söz konusu açıklamanın hem İsrail iç siyasetinde hem de Filistin meselesi etrafındaki uluslararası tartışmalarda yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.