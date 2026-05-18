İsrail Ordusunda Kırmızı Alarm: İnsan Gücü Krizi Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu son dönemde büyüyen insan gücü krizi nedeniyle alarm durumuna geçti. Orduda binlerce asker eksikliği bulunduğu, bu nedenle askeri sistemin işleyişinde ciddi aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Haberlere göre, özellikle uzun süren çatışma ortamı, artan operasyonel yük ve yedek birlikler üzerindeki baskı, ordunun personel yapısında derin bir yıpranmaya yol açtı. Bu tablo karşısında askeri makamların sistem içinde “kırmızı alarm” seviyesinde uyarı verdiği belirtildi.

Uzmanlar, personel açığının yalnızca sahadaki operasyonları değil, eğitim, lojistik ve iç güvenlik planlamalarını da etkileyebileceğini değerlendiriyor. Askeri kaynaklara dayandırılan yorumlarda, mevcut krizin sürdürülebilirlik açısından ciddi riskler taşıdığı ve çözüm üretilmemesi halinde ordunun kapasitesinde daha büyük sorunların ortaya çıkabileceği kaydedildi.

İsrail ordusundaki insan gücü sorunu, son aylarda kamuoyunda giderek daha fazla tartışılırken, bu gelişmenin ülkenin güvenlik politikaları üzerinde de yeni baskılar oluşturabileceği belirtiliyor.