Netanyahu–Trump görüşmesi iddiası: İran’a saldırı için ikna görüşmesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal rejiminin Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD eski Başkanı Donald Trump arasında yapıldığı iddia edilen bir toplantının, İran’a yönelik yeni bir saldırı sürecinin şekillenmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan ve “Tesnimkast” programında yer alan değerlendirmelere göre, siyasi analist İhsan Salihi, söz konusu görüşmenin İran’a karşı askeri planlamaların hızlanmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

Salihi’nin iddiasına göre, Netanyahu’nun Trump ile saldırıdan yaklaşık 17 gün önce yaptığı görüşmede, İsrail tarafı ABD yönetimini İran’a yönelik yeni bir askeri operasyona dahil olmaya ikna etmeyi başardı. Analist ayrıca, Venezuela örneğinin bu süreçte Washington ve Tel Aviv tarafından “başarılı bir model” olarak değerlendirildiğini ve benzer bir senaryonun İran için de gündeme getirildiğini ileri sürdü.

Aynı değerlendirmelerde, İran içinde yaşanan bazı iç hareketliliklerin “askeri operasyonla eş zamanlı bir zemin hazırlama girişimi” olarak görüldüğü ve bunun olası saldırı planlarının parçası olarak okunduğu ifade edildi. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmelerin yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve istihbari boyutlar taşıdığı vurgulandı.

Analizlerde ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgesel politikalarının uzun süredir “rejim değişikliği” hedefi üzerinden şekillendiği, ancak İran’ın askeri ve toplumsal dayanıklılığı nedeniyle bu stratejilerin başarıya ulaşamadığı yönünde değerlendirmelere yer verildi. Uzmanlara göre bu durum, Batı Asya’daki güç dengelerini daha karmaşık ve çok katmanlı hale getiriyor.