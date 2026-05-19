Dışişleri Bakanı Fidan: Savaşın yeniden başlamasının çok ciddi sonuçları olur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Almanya Dışişleri Bakanı Dr. Johann David Wadephul ile ortak basın toplantısından satır başları şöyle: Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel çapta çok ciddi sonuçları olacaktır. İran ve ABD’nin de bunun farkında olduğuna, kalıcı bir barışın gerekliliğini gördüğüne inanmak istiyoruz.

Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: Bunun literatürdeki adı korsanlıktır

Bunun literatürdeki adı korsanlıktır. Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli şekilde geri dönmesi için için gerekli çalışmaları sürdürmekteyiz.

'Türkiye'nin yer almadığı bir AB'nin zayıflayacağı gerçektir'

Türkiye ile Almanya arasındaki bağlar istikrarlı şekilde artmaktadır. Ticaret hacmimizi yakın zamanda 60 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha stratejik ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Düzensiz göçten terör konusuna kadar birçok konuyu konuştuk. Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye’nin yer almadığı bir AB’nin krizlerle mücadelede zayıflayacağı gerçektir. Gümrük serbestisinin bir an önce sağlanması gerekliliktir. Türkiye’nin savunma sanayide katettiği mesafe Avrupa’nın elindeki en önemli imkanlardan biridir. Bu imkanların görmezden gelinmesi Avrupa’nın çıkarlarına da zarar vermektedir.