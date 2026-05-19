İran’ın Sierra Leone Büyükelçiliği’nden Trump’a Alaycı Gönderme: “İran’a Saldırmaya Hazırım… Ama Tercih Etmiyorum!”

19 Mayıs 2026 - 07:31
İran’ın Sierra Leone Büyükelçiliği, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditkâr ancak çelişkili açıklamalarına dikkat çeken dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Büyükelçilik, Trump’ın “İran’a saldırmaya hazırım ama bunu tercih etmiyorum” şeklindeki söylemini alaycı bir dille eleştirerek Washington’un geri adım attığı mesajını verdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Sierra Leone Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarını hedef aldı. Paylaşımda, Trump’ın bir yandan İran’a saldırmaya hazır olduğunu söylemesi, diğer yandan ise böyle bir adımı tercih etmediğini belirtmesi dikkat çekici bir geri çekilme ve çelişki olarak yorumlandı.

Büyükelçilik paylaşımında, “Trump’ın İran’a saldırmaya hazır olduğunu söylediği ama bunu yapmamayı tercih ettiği durum” ifadelerine yer vererek Washington yönetiminin tehdit diline rağmen sahadaki gerçeklerden çekindiği mesajını verdi.

Direniş eksenine yakın çevrelerde söz konusu paylaşım, ABD’nin İran karşısında doğrudan askeri bir çatışmanın sonuçlarından endişe duyduğunun göstergesi olarak değerlendirildi. Analistler, özellikle bölgedeki dengelerin değiştiği bir dönemde İran’ın caydırıcı kapasitesinin Batı cephesinde ciddi hesaplamalara neden olduğunu belirtiyor.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı Trump’ın açıklamalarını “geri adım”, “psikolojik savaş” ve “başarısız tehdit siyaseti” şeklinde yorumladı.

