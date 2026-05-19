Trump’ın İran Stratejisi Tartışma Yarattı: Tehdit, Pazarlık ve Geri Adım Döngüsü Mü?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Al-Monitor Genel Yayın Yönetmeni Joyce Karam, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son günlerdeki açıklamalarını kronolojik biçimde paylaşarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Karam’ın aktardığına göre Trump’ın açıklamaları neredeyse her gün farklı bir söylem içeriyor.

Çarşamba günü Trump, “İran anlaşma istiyor. Bizi aradılar” ifadelerini kullanırken, Perşembe günü ise “Teklifleri değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Cuma günü söylemini daha da ileri taşıyan Trump, “Bir anlaşmaya yakın olabiliriz. Hem de çok yakın” dedi. Ancak Cumartesi günü ton değiştirerek, “İran ne yapması gerektiğini biliyor” mesajını verdi.

Pazar günü ise tehdit dili sertleşti. Trump, “Tam ve kesin yıkım. Önlerinde 24 saat var” ifadeleriyle dikkat çekti. Pazartesi günü “Fırtına geliyor” açıklaması yapılırken, Salı günü ise bu kez geri adım atan bir üslupla “Onlara biraz daha zaman veriyorum” dedi.

Joyce Karam, tüm bu sürecin ardından ironik bir şekilde “[Tekrar Çarşamba’ya dönüş]” notunu paylaşarak Trump yönetiminin İran politikasındaki tekrar eden döngüye dikkat çekti.

Direniş eksenine yakın siyasi çevreler, söz konusu açıklamaların Washington’un İran karşısında net ve sürdürülebilir bir strateji oluşturmakta zorlandığını gösterdiğini savunuyor. Analistler ise ABD tarafının bir yandan baskı ve tehdit dili kullanırken diğer yandan diplomatik kapıları açık tutmaya çalıştığını belirtiyor.