Washington’da Küba Tartışması: Yaptırımlar Sonuç Vermeyince Askeri Seçenek Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerikan basınında yer alan değerlendirmelere göre, Küba’ya yönelik ekonomik abluka adadaki siyasi sistemi değiştirmekte etkili olmadı. Bu durum, ABD içinde farklı politika önerilerinin gündeme gelmesine yol açtı. Özellikle bazı güvenlik çevreleri, mevcut yaptırım politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak askeri müdahale ihtimali Washington’da ciddi tartışmalara neden oluyor. Birçok uzman, böyle bir adımın yalnızca Küba ile ABD arasındaki ilişkileri değil, tüm Latin Amerika’daki siyasi dengeleri sarsabileceği uyarısında bulunuyor. Bölge ülkelerinin büyük bölümünün dış askeri müdahalelere karşı hassasiyet taşıdığına dikkat çekiliyor.

Havana yönetimi ise ABD’nin yıllardır uyguladığı yaptırımları “ekonomik savaş” olarak nitelendiriyor ve uluslararası topluma bu politikanın sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor. Kübalı yetkililer, olası bir askeri müdahalenin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini savunuyor.

Analistler, ABD ile Küba arasındaki gerilimin kısa vadede azalmasının zor olduğunu belirtiyor. Ancak askeri bir seçeneğin hayata geçirilmesinin hem diplomatik hem de insani açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda geniş bir görüş birliği bulunduğu ifade ediliyor.