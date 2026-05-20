İşgalci İsrail'den Lübnan'da gece katliamı: 19 şehit 32 yaralı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Savaş uçaklarının Güney Lübnan’daki yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarında siviller ağır bedel ödedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Operasyonlar Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin şehit olduğu bildirildi.

Sur bölgesine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi şehit oldu. Şehitler arasında üç çocuk ve üç kadının bulunduğu açıklandı. Saldırıda ayrıca biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı.

Nebatiye kentini hedef alan bombardımanda ise dört kişinin şehit olduğu, aralarında iki kadının da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki sağlık ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kefrsir beldesine düzenlenen saldırıda da biri kadın olmak üzere beş kişi şehit olurken iki kişi yaralandı. İşgalci İsrail’in yerleşim alanlarını doğrudan hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Hanaviye beldesinde gerçekleştirilen saldırıda 10 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Maaraka beldesinde ise biri çocuk, üçü kadın olmak üzere yedi kişi yaralandı.

Lübnan genelinde Siyonist İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarına yönelik öfke büyürken, saldırıların özellikle yerleşim bölgelerinde yoğunlaşması sistematik sivil hedef alma politikası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki sağlık ekipleri ve sivil savunma birimleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.