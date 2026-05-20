Netanyahu’nun "Yolsuzluk Davası" bir kez daha ertelendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yıllardır devam eden yolsuzluk davalarında bugün yapılması planlanan duruşma, “diplomatik ve güvenlik gerekçeleri” öne sürülerek iptal edildi. İşgalci rejimin mahkemesi, Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad tarafından sunulan talebi kabul ederken, karar İsrail iç siyasetinde yargının bağımsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İsrail kamuoyunda yaklaşık 6 yıldır “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu’nun, özellikle bölgesel gerilim dönemlerinde güvenlik krizlerini siyasi kalkan olarak kullandığı yönündeki eleştiriler giderek artıyor. Uzmanlar, Gazze savaşı, Lübnan sınırındaki gerilim ve İran’a yönelik tehdit söylemlerinin, Netanyahu hükümeti açısından yalnızca askeri değil aynı zamanda iç siyasi bir araç işlevi gördüğünü belirtiyor.

İbranice yayın yapan Haaretz gazetesinin aktardığına göre mahkeme, Netanyahu’nun sunduğu “güvenlik ve diplomatik yoğunluk” gerekçelerine itiraz etmeyerek duruşmanın ertelenmesine hükmetti. Dün gerçekleştirilen 88’inci duruşmanın da planlanandan erken sona erdirildiği ve bunun yine “güvenlik toplantıları” nedeniyle yapıldığı bildirildi. Son iki gündür İran’a yönelik olası saldırı senaryoları ve bölgesel askeri planlamalar üzerine peş peşe toplantılar gerçekleştiren Netanyahu’nun, bu süreçte yargı baskısını azaltmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

Netanyahu’nun yargılandığı “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları, işgalci İsrail tarihinin en büyük siyasi yolsuzluk soruşturmaları arasında gösteriliyor. Dosyalarda Netanyahu’nun medya patronları ve büyük sermaye çevreleriyle çıkar ilişkileri kurduğu, siyasi nüfuz karşılığında ekonomik ve medya desteği aldığı iddia ediliyor. İsrail muhalefeti ise yargı sürecinin sürekli ertelenmesini “hukukun siyasallaştırılması” olarak değerlendiriyor.

Analistler, Washington yönetiminin Netanyahu üzerindeki siyasi koruma kalkanına da dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz yıl İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta Netanyahu’nun affedilmesini istemesi, Tel Aviv-Washington hattındaki stratejik ilişkinin yalnızca askeri değil, iç hukuk süreçlerini de etkileyebilecek boyuta ulaştığını göstermişti. Uzmanlara göre bu durum, ABD’nin yıllardır “demokrasi ve hukuk devleti” söylemini dış politikada araçsallaştırdığı yönündeki eleştirileri güçlendiriyor.

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren çevreler, Netanyahu hükümetinin İran karşıtı söylemleri ve güvenlik krizlerini öne çıkararak hem içerideki siyasi meşruiyet kaybını örtmeye hem de Batı’dan yeni destek paketleri almaya çalıştığını ifade ediyor. Buna karşın İran’ın bölgesel caydırıcılık kapasitesini artırması ve direniş ekseninin sahadaki etkinliğini koruması, Tel Aviv yönetiminin stratejik baskı altında hareket ettiğine işaret ediyor.