Amerikan seçimlerindeki Siyonist lobi ifşa oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde gerçekleştirilen ön seçimler, Washington siyasetinde İsrail lobisinin etkisine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Cumhuriyetçi Parti içinde özellikle İsrail’e yönelik eleştirel çıkışları ve ABD’nin yeni savaşlara sürüklenmesine karşı tutumuyla dikkat çeken Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Kentucky’deki ön seçimde Donald Trump ve İsrail yanlısı çevrelerin desteklediği Ed Gallerin’e yenildi.

Associated Press tarafından paylaşılan resmi olmayan sonuçlara göre, Massie oyların yaklaşık yüzde 45’ini alırken, rakibi Gallerin yüzde 55 seviyesine ulaştı. Böylece eski ABD donanma komandosu olan Gallerin, kasım ayında Cumhuriyetçi Parti adına Kongre seçimlerine girme hakkı kazandı.

Seçim süreci boyunca İsrail yanlısı siyasi grupların yarışa milyonlarca dolarlık destek aktardığı belirtilirken, Massie özellikle Gazze savaşı sonrası Tel Aviv yönetimine koşulsuz destek verilmesini eleştiren açıklamalarıyla Cumhuriyetçi Parti içindeki geleneksel çizgiden ayrılmıştı. Ayrıca Jeffrey Epstein dosyalarının tamamının kamuoyuna açıklanmasını savunan ve ABD’nin Ortadoğu’daki askeri müdahalelerine karşı çıkan Massie, Washington’daki savaş politikalarına eleştirel yaklaşımıyla öne çıkıyordu.

Analistler, Massie’nin yenilgisinin yalnızca yerel bir seçim sonucu olmadığını, aynı zamanda ABD siyasetinde İsrail lobisinin etkisini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Özellikle Amerikan siyasetinde seçim kampanyalarının büyük finans grupları ve lobi ağları üzerinden şekillenmesi, Kongre üyelerinin dış politika konularında bağımsız hareket etmesini zorlaştırdığı yönünde uzun süredir eleştiriliyor. Vietnam Savaşı’ndan Irak işgaline kadar birçok askeri müdahale sürecinde benzer baskı mekanizmalarının devreye girdiği hatırlatılıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından destekçilerine hitap eden Massie, dikkat çekici ifadeler kullandı. Rakibini arayıp yenilgiyi kabul etmesinin zaman aldığını söyleyen Cumhuriyetçi siyasetçi, “Ed Gallerin’i Tel Aviv’de bulmak biraz zaman aldı” diyerek İsrail lobisinin seçim üzerindeki etkisine gönderme yaptı. Massie ayrıca, “14 yıl boyunca Washington’da oyumu satın almaya çalıştılar ama başaramadılar” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise seçim öncesinde Massie’ye sert sözlerle yüklenmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Cumhuriyetçi Parti tarihindeki en kötü Kongre üyesi Thomas Massie’dir. O bir aptaldır. Salı günü onu görevden alın” ifadelerini kullanmıştı. Trump yönetiminin özellikle İran karşıtı sert politikaları destekleyen isimleri öne çıkarmaya çalıştığı ve Cumhuriyetçi Parti içinde savaş karşıtı kanadı tasfiye etmeye yöneldiği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar, Washington’daki bu gelişmelerin ABD iç siyasetinde İran ve Ortadoğu politikaları etrafında büyüyen ayrışmayı da ortaya koyduğunu belirtiyor. İran’a yönelik askeri baskı ve yaptırım stratejilerinin Amerikan kamuoyunda ekonomik maliyet ve bölgesel istikrarsızlık nedeniyle daha fazla sorgulanmaya başlandığı ifade edilirken, buna rağmen İsrail yanlısı lobi ağlarının Kongre üzerindeki etkisini koruduğu değerlendiriliyor.