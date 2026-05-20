ABD’den çelişkili İran mesajı: Müzakere var, savaş tehdidi sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini öne sürerken, Washington’un askeri seçeneği yeniden devreye sokabileceği yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Vance’in açıklamaları, ABD’nin bir yandan diplomatik görüşmeleri sürdürürken diğer yandan askeri baskı politikasını masada tutmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Sputnik’e konuşan Vance, Donald Trump yönetiminin İran’la “iyi niyet çerçevesinde” müzakere yürüttüğünü savunarak, “Şu anda çok güçlü bir konumdayız” ifadelerini kullandı. Ancak aynı açıklamada İran’a karşı yeniden askeri operasyon seçeneğinin gündemde olabileceğini söylemesi, Washington’un geleneksel “baskı altında müzakere” stratejisinin sürdüğüne işaret etti. Uzmanlar, ABD’nin geçmişte Irak, Libya ve Afganistan örneklerinde de benzer şekilde diplomatik söylemlerle eş zamanlı askeri tehdit dilini kullandığını hatırlatıyor.

ABD Başkan Yardımcısı, İran’ın uranyum faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde ise Washington’un planının İran’ın uranyumunu Rusya’ya taşımak olmadığını söyledi. Vance ayrıca, ABD’nin yalnızca İran’ın nükleer silah edinmemesini değil, gelecekte nükleer kapasitesini yeniden inşa edemeyecek şekilde sınırlandırılmasını istediğini ifade etti. Analistler, bu yaklaşımın İran’ın barışçıl nükleer teknoloji hakkını da hedef aldığına dikkat çekiyor.

Uluslararası hukuk uzmanlarına göre Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olan İran’ın sivil amaçlı nükleer faaliyet yürütme hakkı bulunuyor. Buna karşın Washington yönetiminin uzun yıllardır İran’ın teknolojik ve bilimsel altyapısını sınırlandırmaya çalıştığı, yaptırımlar ve askeri tehditlerle ülkenin stratejik kapasitesini baskı altına almak istediği değerlendiriliyor. Özellikle 2018’de Trump yönetiminin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi, Batı’nın diplomatik güvenilirliğine yönelik eleştirileri artırmıştı.

Vance’in “İran’a karşı savaş Amerikan halkının refahı için yürütülüyor” şeklindeki açıklaması ise ABD kamuoyunda da tartışma yarattı. Siyasi yorumcular, Washington’un Ortadoğu’daki uzun süreli askeri müdahalelerinin Amerikan ekonomisine trilyonlarca dolarlık maliyet yüklediğini ve buna rağmen bölgesel istikrar sağlayamadığını vurguluyor. Irak ve Afganistan savaşlarının ardından ABD toplumunda dış müdahalelere yönelik ciddi bir yorgunluk oluştuğu belirtilirken, İran’a karşı olası yeni bir çatışmanın küresel enerji piyasaları ve Hürmüz Boğazı üzerinden dünya ekonomisini de etkileyebileceği ifade ediliyor.

İran cephesi ise Washington’un baskı politikalarına rağmen nükleer programını uluslararası denetimler çerçevesinde sürdürdüğünü ve askeri tehditlere karşı bölgesel caydırıcılık kapasitesini güçlendirdiğini belirtiyor. Bölgesel uzmanlar, İran’ın son yıllarda geliştirdiği savunma sistemleri ve direniş ekseniyle kurduğu stratejik ağın, ABD’nin askeri baskı kapasitesini sınırlandıran önemli faktörlerden biri haline geldiğini değerlendiriyor.