Devrim Muhafızları: Saldırı tekrar edilirse savaş bölgeyi aşar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı yeni açıklamada İran’a yönelik herhangi bir saldırının tekrarlanması halinde çatışmanın bölgesel sınırları aşacağını ve “öngörülmeyen coğrafyalarda ağır karşılıklar verileceğini” bildirdi. Açıklama, bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde askeri ve siyasi mesaj niteliği taşıdı.

IRGC tarafından yayımlanan bildiride, “Amerikan-Siyonist düşman” olarak tanımlanan aktörlerin geçmişte İran’a yönelik saldırılarından ders çıkarmadığı ifade edilerek, yeni tehditlerin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Açıklamada, olası bir saldırı durumunda daha önce kullanılmamış tüm kapasitenin devreye sokulacağı ve çatışmanın bölgesel boyutla sınırlı kalmayabileceği belirtildi.

Bildiri metninde dini referanslara da yer verilerek Kur’an-ı Kerim’den Tevbe Suresi’ne atıf yapıldı ve “antlaşmaların bozulması durumunda karşılık verilmesi” gerektiği yönündeki ifadeler kullanıldı. IRGC, bu çerçevede İran’ın askeri kapasitesinin geçmiş çatışmalarda tam olarak sahaya yansıtılmadığını, ancak yeni bir saldırı halinde tüm imkânların devreye alınacağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İran’a yönelik tehditlerin “boş söylemler ve medya propagandası” olarak değerlendirildiği ifade edilerek, ülkenin gerçek gücünün sahada görüleceği vurgulandı. IRGC, İran’ın bölgesel ve stratejik kapasitesinin yalnızca savunma ile sınırlı olmadığını, gerektiğinde caydırıcı ve geniş kapsamlı karşılık verebilecek düzeyde olduğunu belirtti.

Bölgesel uzmanlar, açıklamanın özellikle son dönemde artan İran–ABD gerilimi ve İsrail ile yaşanan dolaylı çatışma ortamı bağlamında değerlendirildiğini, mesajın hem caydırıcılık hem de psikolojik denge kurma amacı taşıdığını ifade ediyor.