Siyonist orduda kriz: 90 bin asker kaçağı ve taciz skandalı gündemde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail ordusunda büyüyen personel krizi, Tel Aviv yönetiminin uzun süredir sürdürdüğü zorunlu askerlik politikalarını yeniden tartışma konusu haline getirdi. İsrail ordusunun üst düzey yetkilileri, özellikle Gazze savaşı sonrası artan askeri yük ve toplum içindeki derin siyasi bölünmeler nedeniyle ordunun ciddi insan gücü sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu açıkça dile getiriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama ve Personel Yönetimi Bölümü Başkanı Tayeb, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi’nde yaptığı sunumda, Ocak 2027’de 30 aylık askerlik hizmetini tamamlayan ilk grubun terhis edilmesiyle birlikte ordudaki personel açığının daha da büyüyeceğini söyledi. Tayeb’e göre mevcut asker açığı kısa süre içinde 12 binden 17 bine yükselecek.

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre Tayeb, şu anda resmi olarak “asker kaçağı” statüsünde yaklaşık 32 bin kişinin bulunduğunu açıkladı. Ayrıca askere çağrıldığı halde teslim olmayan ve “Order 12” bildirimi gönderilen 50 binden fazla kişinin daha bulunduğunu belirten Tayeb, yakın dönemde toplam asker kaçağı sayısının 80 ila 90 bine ulaşabileceğini ifade etti.

Tayeb, Ultra-Ortodoks Yahudiler olarak bilinen Haredilerin askere alınması konusunda da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ekim 2023 öncesinde ordudaki Haredi asker sayısının yalnızca 700 olduğunu belirten İsrailli yetkili, bu rakamın bugün 2 bin 800’e çıktığını söyledi. Ancak buna rağmen ordunun personel açığını kapatmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Açıklamalar, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin, Tevrat okullarında eğitim gören Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin tartışmalarla aynı döneme denk geldi. Ultra-Ortodoks çevreler, zorunlu askerlik uygulamasına karşı sert tepki gösterirken, koalisyon içindeki dini partiler hükümete baskıyı artırıyor.

Degel HaTorah Partisi’nin dini lideri Dov Lando, Netanyahu hükümetinin Haredi öğrencileri askerlikten muaf tutacak yasa konusunda geri adım attığını savunarak milletvekillerine parlamentonun feshi yönünde hareket etmeleri çağrısı yaptı. Bu durum, savaşın yalnızca askeri değil siyasi sonuçlar da üretmeye başladığını ortaya koyuyor.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mart 2026’da yaptığı açıklamada ordunun “büyük bir personel krizi” yaşadığını belirterek, “Bu krize çözüm bulunamazsa ordu çökecek” ifadelerini kullanmıştı. Zamir, erkekler için zorunlu askerlik süresinin yeniden 36 aya çıkarılması çağrısını defalarca yinelemesine rağmen hükümetin bu talebe onay vermediği bildiriliyor.

Uzmanlar, Gazze savaşı sonrası artan askeri kayıplar, uzun süreli seferberlik yükü ve toplum içindeki siyasi parçalanmanın İsrail ordusunun yapısal krizini derinleştirdiğini belirtiyor. Özellikle Haredi toplumunun askerlik sistemine entegrasyonu konusundaki tartışmaların, İsrail iç siyasetinde yeni kırılmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Analistler ayrıca, direniş eksenine karşı uzun süreli savaş stratejisinin İsrail ekonomisi ve toplumsal yapısı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, artan asker açığının ise Tel Aviv’in çok cepheli savaş kapasitesini sınırlayan önemli bir unsur haline geldiğini ifade ediyor.