ABD'nin Küba halkına "yeni bir ilişki" teklifi: Savaş ve sömürü geliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Marco Rubio, 20 Mayıs’ta “Küba Bağımsızlık Günü” dolayısıyla yayımladığı İspanyolca video mesajında Küba yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu. Axios tarafından aktarılan mesajda Rubio, ülkedeki ekonomik ve insani krizin sorumluluğunu Havana yönetimine yüklerken, ABD’nin “yeni bir Küba” vizyonunu savundu.

Rubio’nun açıklamaları, Washington’un Küba’ya yönelik uzun süredir devam eden baskı ve yaptırım politikasının yeni bir söylemsel versiyonu olarak değerlendirilirken, eleştirmenler bu yaklaşımın “insani yardım ve demokrasi söylemi altında siyasi müdahale” niteliği taşıdığını belirtiyor. ABD’nin Küba’ya yönelik politikası, 60 yılı aşkın süredir devam eden ekonomik ambargo ve finansal kısıtlamalarla adada ciddi bir yapısal kriz yaratmış durumda.

Açıklamalarda Küba’daki elektrik kesintileri, gıda ve yakıt sıkıntısı gibi sorunların tamamen iç yönetim hatalarına bağlanması dikkat çekti. Ancak Havana yönetimi ve çok sayıda uluslararası analiz, bu krizlerin önemli bölümünün ABD’nin uyguladığı kapsamlı ekonomik abluka ve finansal izolasyon politikalarından kaynaklandığını vurguluyor. Küba’nın küresel finans sistemine erişiminin sınırlandırılması ve ticaret kanallarının daraltılması, adanın ekonomik kırılganlığını derinleştiren temel faktörler arasında gösteriliyor.

Rubio, Washington’un Küba halkıyla doğrudan ilişki kurmak istediğini ve yardım paketlerinin “doğru kanallar üzerinden” dağıtılması gerektiğini savunarak mevcut devlet yapısını dışlayan bir yaklaşım ortaya koydu. Bu söylem, bazı uzmanlar tarafından “devlet dışı yapılar üzerinden siyasi nüfuz oluşturma girişimi” olarak yorumlanıyor.

Açıklamalarda yer alan “100 milyon dolarlık gıda ve ilaç yardımı” teklifi ise, Küba’nın egemen ekonomik yapısını bypass eden bir mekanizma olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenlere göre bu tür yardımlar, insani yardım görüntüsü altında siyasi ve kurumsal yönlendirme amacı taşıyan bir baskı aracına dönüşebiliyor.

Bölgesel analistler, ABD’nin Küba’ya yönelik politikasını tarihsel bağlamda değerlendirerek, Washington’un 20. yüzyıldan bu yana adada siyasi değişim ve ekonomik kontrol hedeflediğini, Soğuk Savaş döneminden günümüze uzanan yaptırım ve müdahale politikalarının bu stratejinin devamı olduğunu ifade ediyor. Özellikle Küba Devrimi sonrası uygulanan ambargonun, ülkeyi sistematik olarak ekonomik açıdan zayıflatmayı amaçladığı yönünde güçlü akademik değerlendirmeler bulunuyor.

Küba yönetimi ise ABD’nin yaklaşımını “emperyalist müdahale ve ekonomik kuşatma politikası” olarak tanımlıyor ve mevcut krizlerin temel nedeninin dış baskılar olduğunu savunuyor. Havana, özellikle sağlık, enerji ve gıda alanlarındaki sıkıntıların ambargonun doğrudan sonucu olduğunu belirterek Washington’un söylemlerini “çelişkili ve ikiyüzlü” olarak nitelendiriyor.

Uzmanlara göre Washington’un “demokrasi ve yardım” söylemi ile eş zamanlı olarak uyguladığı yaptırımlar, Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, siyasi sistem değişikliğine zemin hazırlamayı hedefleyen uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Bu çerçevede ABD’nin Küba politikasının, insani yardım söylemi ile jeopolitik çıkarlar arasında bir denge kurmaya çalışan çift yönlü bir yapı taşıdığı değerlendiriliyor.