AB’den Suriye Hamlesi: HTŞ Bağlantılı Kurumlara Yönelik Yaptırımlar Kaldırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği, Suriye politikasında dikkat çekici bir değişikliğe giderek, HTŞ’nin kontrolündeki yönetim yapısına bağlı bazı kurumlara yönelik yaptırımları kaldırdı. Karar kapsamında istihbarat birimleri ile Savunma Bakanlığına uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.

Brüksel’de alınan kararın, Suriye sahasında değişen dengeler ve insani durumun yönetilmesine yönelik yeni diplomatik arayışlarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasının belirli alanlarda diyalog ve koordinasyon imkanını artırmayı amaçladığını belirtiyor.

Uzmanlar ise bu adımın, Avrupa’nın Suriye’deki aktörlerle daha esnek bir temas politikası izlemeye başladığının göstergesi olabileceğini dile getiriyor. Bununla birlikte kararın, Suriye dosyasında uluslararası aktörler arasında yeni tartışmaları da beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

AB’nin söz konusu kararı, Suriye’deki güç dengeleri ve uluslararası diplomasi açısından yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanırken, kararın sahadaki gelişmelere nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte daha net ortaya çıkacak.