Trump, İran karşısındaki başarısızlığı tehditlerle örtmeye çalışıyor: "Gerekirse yine vururuz" dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yasa dışı Amerikan-Siyonist saldırganlığındaki başarısızlığı örtbas etmeye çalışırken, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı hiçe sayan tehditlerini sürdürdü.

Müzakereler devam ederken İran’a yönelik saldırı düzenleyen Washington yönetimi, şimdi ise “diplomasi” söylemiyle baskı ve tehdit politikasını yeniden devreye sokmaya çalışıyor.

Habere göre Trump, yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin “son aşamaya” geldiğini iddia etti. Ancak aynı konuşmada, anlaşma sağlanmaması halinde İran’a yeniden saldırabileceklerini söyleyerek ABD’nin gerçek niyetinin diplomasi değil baskı ve zorbalık olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Trump, “Son aşamadayız. Ne olacağını göreceğiz. Bir şansımız olacak. Anlaşma konusunda acelem yok” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, İran’a karşı yeniden saldırı tehdidinde bulunması, Washington’un askeri baskıyı müzakere aracı olarak kullanmaya devam ettiğini gösterdi.

Öte yandan gözlemciler, ABD ve işgalci Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl ve son dönemde İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, dolaylı müzakereler sürerken hayata geçirilmesinin, Beyaz Saray’ın diplomasiye hiçbir zaman samimi yaklaşmadığını açık biçimde kanıtladığını vurguluyor.

İran cephesi ise askeri ve siyasi baskılara rağmen geri adım atmıyor. Direniş eksenine yakın çevreler, Washington’un tehdit diliyle sahada elde edemediği sonuçları müzakere masasında almaya çalıştığını ancak İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin buna boyun eğmeyeceğini ifade ediyor.